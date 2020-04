Stargirl - plakaty nowego serialu. Jest też grupa superbohaterów

Stargirl to serial oparty na komiksach, który opowiada o nastolatce stającej się superbohaterką. Towarzyszy jej grupa innych postaci, z którą tworzą Justice Society of America. To właśnie ich widzimy obok Stargirl na nowym plakacie.

W obsadzie są Brec Bassinger,Anjelika Washington, Yvette Monreal, Cameron Gellman, Joy Osmanski, Christopher James Baker, Neil Jackson, Nelson Lee, Neil Hopkins i Luke Wilson.

Stargirl - premiera światowa odbędzie się 18 maja 2020 roku.