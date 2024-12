Cyberpunk 2077 z kolejną dużą aktualizacją. Patch 2.2 wprowadza m.in. nowe opcje personalizacji postaci

fot. CD Projekt

10 grudnia 2024 roku gra Cyberpunk 2077 obchodziła już 4. urodziny. Z tej okazji studio CD Projekt RED przygotowało pewną niespodziankę dla graczy w formie aktualizacji o numerze 2.2. Ta wprowadziła nie tylko kolejne poprawki i usprawnienia, ale również nową, bezpłatną zawartość.

Obejmuje ona między innymi nowe opcje personalizacji. Gracze mogą skorzystać między innymi z nowych kolorów oczu, rodzajów makijażu, blizn czy tatuaży. Rozbudowano też tryb fotograficzny. Otrzymał on między innymi możliwość rozstawiania dodatkowych źródeł światła czy wybranych NPC-ów, których można ustawiać w różne pozy. Do tego w aplikacji Autofixer pojawiła się możliwość zakupu kolejnych 10 pojazdów - mają być to "najbardziej pożądane samochody z ulic Night City".

Z pełną i szczegółową listą zmian i nowości w aktualizacji 2.2 możecie zapoznać się na oficjalnej stronie Cyberpunk 2077.