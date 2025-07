Filmy z niską oceną krytyków, które i tak warto obejrzeć

fot. materiały promocyjne

Na popularnym serwisie Ranker pojawiło się niedawno ciekawe zestawienie, którym chcemy się z Wami podzielić. Popkultura zna dziesiątki tytułów, które zostały zmiażdżone przez krytyków, a mimo to zdobyły status kultowych. Choć ich jakość często budzi wątpliwości, mają w sobie „to coś” – klimat, emocje, styl – co sprawia, że widzowie wciąż do nich wracają.

To swoisty fenomen – filmy niedocenione przez profesjonalnych recenzentów, a jednak głęboko zakorzenione w sercach fanów.

Poniższe zestawienie to ranking produkcji najniżej ocenianych na portalu Rotten Tomatoes, które internauci wskazali jako swoje ulubione. Znajdziemy tu przede wszystkim starsze tytuły, nierzadko nostalgiczne, kojarzące się z beztroską i dobrą filmową rozrywką.

Sprawdźcie, które z tych „filmowych dziwolągów” Waszym zdaniem zasłużyły na drugą szansę i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy macie wśród nich swoich faworytów!

Filmy z niską oceną na Rotten Tomatoes, które i tak warto obejrzeć

20. Speed Racer (2008) Rotten Tomatoes: 40%

