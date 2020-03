Supernatural - emisja kolejnych odcinków finałowego sezonu opóźniona

Epidemia koronawirusa sprawia, że praktycznie wszystkie produkcje projektów serialowych zostały wstrzymane. Nie inaczej stało się z finałowym sezonem hitu The CW, Supernatural. Andrew Dabb, scenarzysta i producent serialu wyjawił na swoim Twitterze, że odcinek wyemitowany 23 marca pod tytułem Destiny's Child będzie na razie ostatnim. Zaznaczył, że reszta epizodów została już nakręcona, jednak epidemia nie pozwala na prace post-produkcyjne. Wobec tego emisja została wstrzymana. Dla przypomnienia 15. sezon ma liczyć 20 odcinków.

Dla przypomnienia w finałowej odsłonie bracia Winchester po starciach z demonami, aniołami i różnej maści potworami muszą stanąć do walki z samym Bogiem po tym, jak nie zgodzili się na zabicie nefilma Jacka. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Jensen Ackles, Jared Padalecki, Misha Collins, Alexander Calvert oraz Samantha Smith.

