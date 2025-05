Popularny bohater wraca w Spider-Manie 4. Takiego duetu jeszcze nie było!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Nexus Point News, których doniesienia często się potwierdzały, ujawniają, że Mark Ruffalo zagra Bruce’a Bannera w filmie Spider-Man 4. Co istotne, nie będzie to cameo, czyli rola epizodyczna - jego występ ma mieć istotne znaczenie dla fabuły tej produkcji. Będzie to dziesiąty występ Marka Ruffalo w MCU, a wielu zakłada, że zaraz po tym zobaczymy go w Avengers: Doomsday lub Avengers: Secret Wars.

Hulk razem ze Spider-Manem

Takiego duetu na ekranie jeszcze nie widzieliśmy - Hulk i Spider-Man nie mieli dotąd bezpośrednich interakcji. W poprzednich solowych filmach Pajączek współpracował z Iron Manem, Nickiem Furym i Doktorem Strange’em. Do tej pory w plotkach przewijały się różne postacie, jak Daredevil czy Ghost Rider, ale nigdy nie wspominano o Hulku.

Po raz ostatni Bruce’a Bannera widzieliśmy w serialu She-Hulk. W finałowym odcinku ujawniono, że Hulk ma syna imieniem Skaar. Nexus Point News nie podaje, czy w Spider-Manie 4 pojawi się jedynie Bruce Banner, czy również jego alter ego, Hulk. Ze sceny po napisach w Shang-Chi wiemy, że Banner potrafi kontrolować przemianę, więc oba warianty są możliwe.

Marvel

Szczegóły fabuły Spider-Man: Brand New Day nie są znane. Według plotek historia ma rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars, choć nie wiadomo, jak zostanie to przedstawione, ponieważ obie części Avengers zostały opóźnione, a film o Pajączku nie ma już premiery między nimi.

Premiera Spider-Man 4 została zaplanowana na 31 lipca 2026 roku.