Supernatural - zdjęcia z nadchodzącego odcinka. Spotkanie Ruby i Jo!

Trwa właśnie piętnasty i zarazem ostatni sezon emitowanego od wielu lat serialu Nie z tego świata (Supernatural). 23 marca na antenie stacji The CW zadebiutuje 13. epizod zatytułowany Destiny's Child. W nim poszukiwanie jedynej rzeczy, która może dać Winchesterom przewagę nad Bogiem, prowadzi Sama i Deana do drzwi Jo (gościnnie Danneel Ackles) i do sekretu, który mógł umrzeć wraz z Ruby (Genevieve Padalecki). Tymczasem Castiel prosi Jacka o pewną przysługę, która może pomóc braciom w ich misji.

W sieci pojawiły się nowe zdjęcia zapowiadające wydarzenia z nadchodzącego odcinka.

Supernatural 15x13

Przypominamy: w finałowej odsłonie bracia Winchester po starciach z demonami, aniołami i różnej maści potworami muszą stanąć do walki z samym Bogiem po tym, jak nie zgodzili się na zabicie nefilma Jacka. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Jensen Ackles, Jared Padalecki, Misha Collins, Alexander Calvert oraz Samantha Smith.