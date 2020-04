Ta para odtworzyła 21 scen z kultowych filmów. Wszystkie w izolacji i przy użyciu domowego asortymentu!

Fanni i Norbert znaleźli oryginalny sposób na wykorzystanie wolnego czasu spędzanego w izolacji w trakcie pandemii koronawirusa. Węgrzy postanowili odtworzyć sceny ze znanych filmów - a to wszystko przy użyciu domowego asortymentu i tego, co akurat mieli pod ręką. Te niskobudżetowe projekty nie wyglądają, rzecz jasna, olśniewająco, ale nie o to w nich chodzi - przede wszystkim imponują kreatywnością twórców.

Norbert i Fanni to para artystów, którzy pracują przy wielu wydarzeniach. Kwarantanna, rzecz jasna, zakłóciła ich plany. Odcięci od pracy, chcieli zrobić coś pozytywnego; oboje uwielbiają kino, więc ich miłość do tej sztuki zainspirowała poniższą serię. Jak sami twierdzą - gdy byli jeszcze na uniwersytecie, uwielbiali się przebierać, gdy tylko mieli taką możliwość. Również dzięki temu ostało im się trochę akcesoriów i kostiumów. Norbert zajmuje się też odwiedzaniem w szpitalach chorych dzieci. Teraz może dokonywać podobnych wizyt wyłącznie online; był to kolejny element inspirujący projekt pary.

Chociaż jest to trudniejsze niż zwykle, pamiętajcie: musimy być elastyczni w tych ekstremalnych sytuacjach i starać się (o ile to możliwe) szukać nowych możliwości. Pomijając całą tę kreatywność, naszym głównym celem jest wywołać uśmiech na twarzach ludzi w tych ciężkich czasach.

Poniżej efekt pracy pomysłowej pary:

Charlie Chaplin