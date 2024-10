Throne and Liberty z udanym debiutem na Steam mimo premierowych problemów

Amazon Games

Reklama

Throne and Liberty ustępuje jedynie takim tytułom, jak Dota 2, CS2 oraz... gra o bananie. Nowa produkcja Amazon Games na otwarciu znalazła się w TOP 5 gier z największą liczbą graczy na Steamie i to pomimo problemów, jakie trapią ten tytuł oraz mieszanych opinii. Bez wątpienia do takiego wyniku przyczynił się model biznesowy - przypomnijmy, że jest to darmowe MMORPG z elementami PvE i PvP.

Problemy z serwerami wydają się być największą przeszkodą dla Throne and Liberty. Fani narzekają, że po spędzeniu 45 minut na tworzeniu postaci, gra ich rozłącza. Co więcej, nie wydaje się możliwe wybranie innego serwera. Mimo wszystko, zainteresowanie tym tytułem nie słabnie.

Throne and Liberty - zwiastun premierowy