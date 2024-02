Tom Holland ma "wielkie ogłoszenie". Fani liczą na wieści o Spider-Manie 4

fot. Columbia Pictures / Sony Pictures

W poniedziałkowe popołudnie, 5 lutego 2024 roku, Tom Holland opublikował na swoim profilu na Instagramie wideo, na którym widać go na polu golfowym. Nie to jednak przyciągnęło uwagę internautów, a tajemniczy podpis. Aktor zapowiedział w nim, że ma "wielkie ogłoszenie" i podzieli się nim następnego dnia. O co może chodzić?

Tom Holland ma "wielkie ogłoszenie"

Biorąc pod uwagę fakt, że Tom Holland jest najbardziej znany z roli Spider-Mana w MCU, internauci zaczęli zastanawiać się, czy "wielkie ogłoszenie" nie dotyczy właśnie Pajączka. Szczególnie, że nie mogą doczekać się powrotu jednego z najbardziej znanych superbohaterów Marvela, a po strajku aktorów i scenarzystów, który "zamroził" Hollywood na kilka miesięcy, pojawiały się dość skąpe informacje na temat Spider-Mana 4, nawet od insiderów.

Tom Holland o kolejnych częściach Spider-Mana

Wcześniej Tom Holland powiedział portalowi ET, odnośnie grania Spider-Mana w kolejnych filmach:

Myślę, że tak długo, jak będziemy w stanie oddać sprawiedliwość Peterowi Parkerowi; tak długo, jak będziemy tworzyć coraz lepsze filmy, które będą mieć coraz większe znaczenie, będę tam. Byłbym głupi, gdybym powiedział, że nie jestem najszczęśliwszym dzieciakiem na świecie, mogąc to zrobić jeszcze raz. Wiele rzeczy się teraz dzieje, ale musimy poczekać i zobaczyć, co z tego wyjdzie.

