Spider-Man 4 - fani wściekli na Sony; trzymają stronę Kevina Feige. Nie chcą filmu na dużą skalę

Niedawno pojawiła się plotka, że Sony pragnie wielkiego filmu, a nie przyziemnej historii w Spider-Manie 4. By to osiągnąć, mieliby między innymi po raz kolejny zaangażować w projekt Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda, czyli dwóch poprzednich odtwórców Petera Parkera. Wygląda jednak na to, że nie wszystkim fanom podoba się ten pomysł, o czym świadczą poniższe wpisy z mediów społecznościowych.

Spider-Man 4 - fani nie chcą filmu na dużą skalę

Część fanów uważa, że sprowadzenie po raz kolejny Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda sprawi, że Bez drogi do domu, w którym wszystkie trzy wersje Spider-Mana się spotkały, straci swoją wyjątkowość. Inni z kolei twierdzą, że po licznych wieloświatowych przygodach brakuje im bardziej przyziemnych historii i przyjaznego Pajączka z sąsiedztwa. Przede wszystkim jednak internauci zdają się obawiać, że Sony pragnie w ten sposób zarobić na nostalgii, nie dbając o dobrą fabułę.

Spider-Man 4 - reakcje internautów na plotki o fabule

Sony chce tylko pieniędzy.

Tom desperacko potrzebuje przyziemnego filmu, w którym będą tylko on, jego ekipa i ograniczona liczba cameo, o ile to możliwe, a najlepiej żadne. Peter stracił wszystko, ma tylko Pajączka, mieszka w swojej kawalerce w Nowym Jorku - niech zrobią typową Pajączkową historię!

Spider-Man z MCU jest obecnie w najlepszej sytuacji, w jakiej kiedykolwiek był, z nieograniczonym potencjałem na kolejne przygody. Jeśli skreślą to po to, by zrobić kopię Bez drogi do domu, to wyraźne zależy im na pieniądzach i tylko zrobią krzywdę tej postaci.

Nie próbujcie przyciągać widzów nostalgią. Zadziałało to w 3. filmie, ale teraz czas, byście posłuchali Kevina.

"Spider-Man 4 musi być WIE-

A to tylko niektóre reakcje.

