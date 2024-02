Spider-Man z Milesem Moralem powstanie? Donald Glover wierzy w film aktorski

fot. materiały prasowe

Donald Glover udziela wywiadów promujących serial Pan i Pani Smith. W jednej z rozmów padł temat jego roli Aarona Davisa, wujka Milesa Moralesa, którego do tej pory zagrał dwukrotnie: Spider-Man: Homecoming oraz w formie aktorskiego cameo w animacji Spider-Man: Poprzez multiwersum (tutaj już w wersji złoczyńcy zwanego Prowler). Co miał do powiedzenia?

Miles Morales w wersji aktorskiej

Donald Glover uważa, że z całą pewnością Sony Pictures koniec końców zrealizuje aktorski film o Spider-Manie Milesa Moralesa. Jest też przekonany, że zagra w nim Aarona Davisa.

Dziennikarz wspomniał, że po jednym z odcinków Community z 2011 roku, w którym postać Glovera była w stroju Spider-Mana, był on inspiracją dla Briana Michaela Bendisa do stworzenia Milesa Moralesa. Spytał go więc, czy chciałby go zagrać, ale odpowiedź aktora mogła być tylko jedna: jestem za stary, by grać Spider-Mana. Miles Morales jest nastolatkiem, a Glover ma 40 lat.

Sony na pewno myśli o tej postaci w wersji aktorskiej, ale żadnych decyzji nie ogłoszono i jeszcze nie podjęto. Być może to nastąpi po premierze filmu animowanego Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, czyli finału świetnej ocenianej his torii o Milesie.