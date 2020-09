Twin Mirror od twórców Life is Strange z dokładną datą premiery. Zobacz zwiastun gry

fot. Dontnod Entertainment

Twin Mirror to nowa gra francuskiego studia Dontnod Entertainment, twórców m.in. Life is Strange i niedawnego Tell Me Why. Tym razem pozwoli ona graczom na wcielenie się w Sama, 33-letniego dziennikarza śledczego. Tytuł ten doczekał się oficjalnej daty premiery i okazuje się, że nie trzeba będzie na niego długo czekać - zagramy już 1 grudnia.

Będzie to psychologiczny thriller, w którym główny bohater pewnego ranka budzi się w motelowym pokoju w zakrwawionej koszuli i bez wspomnień o miejscu pobytu z poprzedniej nocy. Decyduje się on rozpocząć ekscytujące śledztwo, by odkryć prawdę. W trakcie rozgrywki gracze będę pomagać protagoniście w odtworzeniu zapomnianych zdarzeń i ujawnieniu działań, które miały miejsce przed utratą pamięci.

Twin Mirror dostępne będzie na PS4, Xbox One oraz PC. Na tej ostatnie platformie sprzętowej tytuł będzie dostępny za pośrednictwem Epic Game Store.