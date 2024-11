Chłopiec i… mała ośmiorniczka. Taika Waititi i Disney stworzyli świąteczną krótkometrażówkę

fot. zrzut ekranu z YouTube / Disney

Disney wkracza w świąteczny sezon z opowieścią o wartości dziecięcej przyjaźni - z małą pomocą Taiki Waititiego. Reżyser połączył siły ze studiem, aby stworzyć krótkometrażówkę o chłopcu, który wraca z wakacji z małą, ciekawską ośmiorniczką przyczepioną do jego głowy. Szybko jednak się do niej przyzwyczaja, a razem zaczynają spędzać czas na oglądaniu klasycznych filmów świątecznych i różnych zabawach. Kiedy ośmiornica zaczyna marzyć o czymś więcej, chłopiec pomaga jej, by mogła odkrywać świat. W tym pomoże mu Święty Mikołaj.

The Boy & The Octopus - krótkometrażówka Taiki Waititiego i Disneya

Disney opisuje film jako "roztapiającą serce podróż", która powinna spodobać się rodzinom na całym świecie. Z kolei Waititi w taki sposób opowiedział o wyreżyserowanej historii:

- Historia łączy uczucia, które towarzyszą nam w okresie świątecznym - radość, życzliwość i wszystko inne - z tymi samymi emocjami i wrażliwościami, jakie można znaleźć w filmach Disneya. Myślę, że one idą w parze, tworząc idealne połączenie - i tylko Disney mógł stworzyć coś takiego... ze mną.