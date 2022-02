Uncharted - Tom Holland wspomina spotkanie z głosowym odtwórcą roli Nathana Drake'a

sony

Uncharted to filmowa adaptacja gry wideo, w której widzowie będą śledzić losy poszukiwacza skarbów, Nathana Drake'a (Tom Holland), oraz jego mentora, Victora "Sully'ego" Sullivana (Mark Wahlberg). W ramach promocji filmu udostępniono rozmowę Toma Hollanda z Neilem Druckmannem z Naughty Dog. Obaj dyskutują między innymi o adaptowaniu gier, ale też roli Nathana Drake'a i elementach, które Hollandowi najbardziej podobały się w grach z serii Uncharted. Odtwórca głównej roli nie ukrywa, że jest dużym fanem gier i podobają mu się wszystkie elementy związane z rozwiązywaniem zagadek.

Druckmann wspomniał z kolei, że pomysł na Nathana Drake'a narodził się w 2006 roku i chciano zrobić grę o kinowym rozmachu, a teraz wreszcie uda się zrobić blockbuster z prawdziwego zdarzenia oparty na motywach z gry. W rozmowie wspomniano też spotkanie Hollanda z Nolanem Northem, głosem Drake'a w grach. Holland zdradził, że dużo dla niego znaczy akceptacja aktora, który wspiera go w dziedziczeniu tej postaci i dodawaniu do niej nowych pomysłów. Podczas rozmowy obaj wspominają o kinowym doświadczeniu, które oferuje gra wideo. Mieli podstawę tego, jak chcieli, aby produkcja wyglądała na dużym ekranie i najtrudniejsze było odtworzenie "serca gier". Jednym z najważniejszych celów było sprawienie, by Nathan Drake był postrzegany jako człowiek, z którym można się utożsamiać, a nie bohater kina akcji. Tom Holland dodaje też, że film nie jest adaptacją żadnej konkretnej gry i tworzy nową wersje tej historii, która stoi na własnych nogach. Nie zabraknie jednak licznych inspiracji dokładnymi scenami, które pojawiały się w czterech odsłonach serii.

W materiale poniżej możecie posłuchać też o adaptowaniu gier, kim jest Nathan zdaniem twórcy i aktora, a także jak prezentuje się filmowa wersja postaci Chloe Frazer.

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1490695022131367938

W obsadzie widowiska są Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle i Patricia Meeden. Za reżyserię odpowiedzialny jest Ruben Fleischer.

Uncharted plakat

Uncharted - premiera filmu w Polsce 18 lutego 2022 roku.