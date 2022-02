I'll Find You - zwiastun filmu. Romeo i Julia w czasie II Wojny Światowej

fot. screen z YouTube

I'll Find You to dramat, który stanowi współczesną adaptację dzieła Szekspira, Romeo i Julia. Tym razem akcja produkcji dzieje się w czasach II Wojny Światowej. Do sieci trafił zwiastun filmu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterami produkcji są Robert, utalentowany śpiewak operowy oraz Rachel, świetna skrzypaczka. Obydwoje przez lata się do siebie zbliżają, jednak nie są pewni, czy powinni kontynuować związek, ponieważ Rachel jest Żydówką, a Robert jest katolikiem. Obawiają się, że ich rodzice tego nie zaakceptują. Kiedy Rachel i jej rodzina zostają zabrani przez nazistów, Robert postanawia pojechać do Niemiec, by odnaleźć ukochaną.

I'll Find You - zwiastun

W obsadzie znajdują się Leo Suter, Adelaide Clemens, Stellan Skarsgard, Connie Nielsen i Stephen Dorff. Obraz wyreżyserowała Martha Coolidge. Scenariusz napisali David S. Ward i Bozenna Intrator.

I'll Find You - premiera produkcji w kinach w USA i na VOD 25 lutego.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.