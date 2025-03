Play Nice: nadchodzi książka o historii legendarnego Blizzarda

SQN

Wydawnictwo SQN zapowiedziało książkę poświęconą historii Blizzard Entertainment - studiu, dzięki któremu otrzymaliśmy hity takie jak Diablo, WarCraft czy StarCraft.

W książce Play Nice. Powstanie, upadek i przyszłość Blizzarda będziemy mogli prześledzić historię Blizzarda, od skromnych początków, poprzez stworzenia wielkich hitów, aż do problemów z udźwignięciem ciężaru własnego sukcesu i zderzeniu się pogoni za sukcesem z młodzieńczymi ideałami.

Autorem Play Nice jest Jason Schreier, dziennikarz, pisarz i reporter, który na polskim rynku znany jest za sprawą książki Krew, pot i piksele.

Play Nice. Powstanie, upadek i przyszłość Blizzarda - opis i okładka

Źródło: SQN

Dla fanów gier wideo nazwa Blizzard Entertainment kiedyś oznaczała perfekcję. Renomowane studio stojące za klasykami takimi jak Diablo i World of Warcraft słynęło z tego, że stawiało radość z grania ponad wszystko. To, co zaczęło się jako marzenie dwóch studentów UCLA – tworzenie gier, w które sami chcieli grać – przerodziło się w gamingowe imperium z tysiącami pracowników, milionami fanów i miliardowymi przychodami.

Oparte na ponad 300 wywiadach z obecnymi i byłymi pracownikami, „Play Nice” odsłania kulisy 33-letniej historii Blizzarda – historii pełnej kreatywności, frustracji, piękna i zdrady. To opowieść o tym, co tak naprawdę znaczy „krwawić na niebiesko” i jak wygląda starcie bezlitosnej pogoni za zyskiem z artystycznym idealizmem.