Jak długo Hugh Jackman będzie grać Wolverine'a? Żart z filmu MCU to sugerował

W filmie Deadpool & Wolverine postać Pyskatego Najemnika zażartowała, że Disney każe Hugh Jackmanowi grać tę postać do 90. roku życia. Wówczas było to zabawne, ale wcale może nie odbiegać od rzeczywistości. Według nowej plotki Hugh Jackman planuje grać Wolverine’a jeszcze przez co najmniej 10 lat. Jeśli za dekadę zdecyduje się zakończyć tę przygodę, miałby 66 lat.

Zanim jego postać weszła do MCU, Hugh Jackman wielokrotnie opowiadał o swoich marzeniach dotyczących Wolverine’a na ekranie. Jednym z nich była walka z Hulkiem, do której może dojść już w Avengers: Doomsday, a potem – jeśli plotki się potwierdzą – w solowym filmie obu postaci. Trudno więc dziwić się aktorowi, że nadal chce świetnie się bawić, gdy teraz może być częścią czegoś o wiele większego niż seria X-Men, w której zaczynał.

Na razie są to jedynie plotki – nikt ich nie potwierdza ani nie dementuje. Według pogłosek Wolverine i Deadpool pojawią się w filmach Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars.

Premiera pierwszego z nich zaplanowana jest na 2026 rok, a prace na planie mają ruszyć w marcu 2025 roku.