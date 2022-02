Władca Pierścieni: Pierścienie władzy - kiedy zwiastun serialu? Jest data

fot. IMDB.com

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy to jeden z najbardziej oczekiwanych seriali 2022 roku. Amazon powoli rozkręca promocję produkcji. Do sieci trafił już krótki teaser oraz seria plakatów. Teraz ujawniono datę premiery zwiastuna widowiska. Otóż zostanie on pokazany w czasie tegorocznego Super Bowl, czyli meczu finałowego futbolowej ligi NFL. Spotkanie odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego.

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy - o czym serial?

Serial dzieje się w czasach, gdy wielkie królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę. Grupa głównych bohaterów będzie musiała stawić czoło wielkiemu złu, które puka do drzwi Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - plakat

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy - obsada

W obsadzie znajdują się Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman oraz Sara Zwangobani.

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy - premiera serialu na Amazon Prime Video 2 września 2022 roku.

