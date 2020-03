Wiedźmin - hołd dla serialu od grupy kaskaderów. Zobacz walkę Geralta

Krótkie fanowskie wideo oddaje hołd serialowi Wiedźmin, pokazując walkę Geralta z grupą rzezimieszków. Jak na kaskaderów przystało mają opracowaną choreografię do perfekcji, a do tego wiele ciekawych pomysłów. Nie zabrakło też dłuższych, efektownych ujęć.

Micah Moore odpowiada za zdjęcia i reżyserię. A choreografią zajęli się Ben Avcrigg i Adam Lytle. Całość została nagrana w Atlancie w dojo Judo oraz w studiu Apex Entertainment. Budżet? Nie zanotowano.

Wiedźmin - fanowska walka

Przypomnijmy, że prace nad 2. sezonem serialu zostały wstrzymane do odwołania z powodu pandemii koronawirusa. Zdjęcia były kręcona w Wielkiej Brytanii, a wiemy, że sytuacja jest tam bardzo zła. Nie wiadomo, jak długo to potrwa, ale jeśli będziemy mówić o miesiącach, na pewno wpłynie to na datę premiery. Twórcy zdążyli popracować na planie niecałe trzy miesiące z ośmiu zaplanowanych.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu miała odbyć się i tak w 2021 roku. W związku z sytuacją może to jednak nie być wiosna, a być może jesień, ale na obecną chwilę to już tylko spekulacja.