Wiedźmin: sezon 2 - Kristofer Hivju zarażony koronawirusem. Co dalej z serialem?

16 marca 2020 roku dowiedzieliśmy się, że wstrzymano prace nad 2. sezonem serialu Wiedźmin. Tego samego dnia w późnych godzinach wieczornych Kristofer Hivju (wciela się w Nivellena, a wszyscy go znamy jako Tormunda z Gry o tron) ogłosił, że jest zarażony koronawirusem. Aktor pracował na planie z ekipą, miał też wspólne sceny z Henrym Cavillem, grającym Geralta.

Jak donosi Deadline.com, Netflix przesłał całej ekipie filmowej długie oświadczenie w sprawie pandemii koronawirusa.

- Chcieliśmy wszystkim dać znać, że dziś dowiedzieliśmy się, iż członek naszej produkcyjnej rodziny niestety dostał pozytywny wynik badania na wirusa COVID-19. Obecnie ta osoba jest leczona, a my robimy wszystko, co w naszej mocy, by ją wspierać w tym czasie. Z szacunku zachowujemy prywatność tej osoby i nie zamierzamy tego złamać - czytamy.

Wiemy już, że chodzi o Kristofera Hivju, który sam ogłosił ten fakt na swoim Instagramie. Netflix dodaje, że wszystkie biura i budynki produkcyjne zostają zamknięte i przejdą wnikliwą dezynfekcję. W tym czasie nikt z ekipy nie ma prawa wejścia do tych miejsc.

Kontaktują się z każdym, kto miał styczność z zarażonym aktorem, ale sugerują każdej osobie z ekipy filmowej, aby samodzielnie poddali się 14-dniowej kwarantannie i monitorowali objawy. Jeśli takowe będą mieć, mają zgłosić się do odpowiednich służb medycznych.

Zaś sam aktor zdążył już wrócić do domu do Norwegii, w której został przebadany i tutaj poznał diagnozę. Na razie ma jedynie lekkie objawy przeziębienia. Nie wymaga hospitalizacji, więc przechodzi kwarantannę w domu.

Prace nad 2. sezonem Wiedźmina wstrzymano na przynajmniej dwa tygodnie. Z uwagi na pogarszającą się sytuację z pandemią na terenie Wielkiej Brytanii, a tam serial jest kręcony, ten okres może się wydłużyć.