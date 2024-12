Nowa aktorka w obsadzie Koła Czasu! W kluczowej roli wystąpi zdobywczyni Emmy

fot. Prime Video

Zdobywczyni nagrody Emmy, Shohreh Aghdashloo wcieli się w nową postać w serialu Koło Czasu.

Koło Czasu – postać Shohreh Aghdashloo

Bohaterka, w jaką wcieli się aktorka, Elaida do Avriny a’Roihan została opisana jako "bezwzględna, potężna Aes Sedai, biegła zarówno w polityce, jak i przekazie mocy. Ma głęboką historię z Moiraine (Rosamund Pike) i Siuan (Sophie Okonedo) i konfrontuje się z ich dwójką, kiedy wraca do White Tower. To osoba, która wierzy, że cel uświęca środki i jest gotowa zrobić wszystko, by osiągnąć coś, co według niej jest najlepsze."

Koło Czasu – fabuła, data premiery 3 sezonu

Koło czasu to serial platformy Amazon, będący adaptacją literackiej serii fantasy autorstwa Roberta Jordana. Książkowy pierwowzór to rozpisana na kilkanaście grubych tomów epicka historia walki z siłami zła, która rozgrywa się w świecie pełnym magii. Główną bohaterką jest Moiraine, która wyrusza w niebezpieczną i obejmującą cały świat podróż z pięcioma młodymi mężczyznami i kobietami. Muszą oni wypełnić role, jakie zostają im narzucone przez przeznaczenie.

Trzeci sezon trafi na Amazon Prime Video 13 marca 2025 roku.