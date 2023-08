Ángel Manuel Soto o filmie Blue Beetle: To dopiero pierwszy rozdział [WYWIAD VIDEO]

Reklama

Z okazji premiery filmu Blue Beetle spotkaliśmy się z reżyserem Ángel Manuel Soto. Zapraszamy do obejrzenia naszej rozmowy.

Najnowszy film ze świata DCU wchodzi dziś do kin na całym świecie. Blue Beetle w reżyserii Angel Manuel Soto wprowadza zupełnie nowego bohatera, który jest tym samym pierwszym superbohaterem w nowym uniwersum pod rządami Jamesa Gunna. Już wiadomo, że Xolo Mariduena będzie kontynuować swoją przygodę z tą postacią w przyszłych filmach tworzonych przez Gunna i Petera Safrana.

Reżyser Soto opowiada nam jakie ma plany w stosunku do Jaimego Reyesa oraz o tym czy korciło go by pokazać w swoim firmie jeszcze jakiś znanych superbohaterów ze świata DC Comics.

Blue Beetle - Ángel Manuel Soto

Blue Beetle - opis fabuły

Świeżo upieczony absolwent college'u, Jaime Reyes, wraca do domu pełen aspiracji i nadziei na przyszłość. Okazuje się jednak, że dom nie wygląda tak, jak go zapamiętał. Kiedy chłopak szuka swojego celu w życiu, interweniuje los. Jaime niespodziewanie wchodzi w posiadanie starożytnego przedmiotu, będącego wytworem obcej biotechnologii - Skarabeusza. Skarabeusz wybiera Jaimego na symbiotycznego gospodarza. Chłopiec otrzymuje niezwykłą zbroję, umożliwiającą dysponowanie niezwykłą i nieprzewidywalną mocą. Zbroja trwale zmienia przeznaczenie Jaimego, który staje się superbohaterem Blue Beetle.