Bohdan Łazuka: W Chłopaki nie płaczą improwizowałem [WYWIAD VIDEO]

Z okazji premiery nowego show Och! Kabaret na kanale Kino Polska mieliśmy ogromną przyjemność spotkać się z Bohdanem Łazuką. Zapraszamy do obejrzenia naszego wywiadu.

Bohdan Łazuka to niekwestionowana legenda estrady i kabaretu. Wszech stronie utalentowany artysta z ogromnym dorobkiem zarówno teatralnym jak i filmowym. Nawet jeśli do zagrania miał malutką rolę jak w Nie lubię poniedziałku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego to robi to w taki sposób, że widzowie nie mogli o tym zapomnieć jeszcze na długo po zakończeniu seansu. Obecnie razem z Michałem Milowiczem prowadzi nowy program komediowy na kanale Kino Polska zatytułowany Och! Kabaret. Z tej okazji udaliśmy się do podwarszawskiego domu artysty by razem z Panem Bohdanem powspominać najciekawsze projekty w których brał udział i wielkich artystów z którymi miał okazję współpracować. Porozmawiamy także o jeden z najbardziej rozpoznawalnych ról Pana Łazuki czyli o Szefie z komedii Olafa Lubaszenki Chłopaki nie płaczą. Okazuje się bowiem, że nie wszystkie kulowe teksty były zapisane w scenariuszu.

Zapraszamy do obejrzenia naszego wywiadu: