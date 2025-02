Ke Huy Quan mógł nie zagrać w Love Hurts. Przekonał go do tego Steven Spielberg

fot. Allen Fraser/Universal Pictures

Reklama

Kariera Ke Huy Quana nie zwalnia po zwyciężeniu Oscara. Aktor wcieli się w nietypowego protagonistę filmu akcji w nadchodzącym Love Hurts. Okazuje się jednak, że gdyby nie interwencja legendarnego reżysera, to być może nie podjąłby się tego wyzwania.

Nowy klip z filmu Kapitan Ameryka 4. Jest w nim pełno akcji!

Ke Huy Quan mógł nie zagrać w Love Hurts

Przy premierze pierwszych zdjęć z Love Hurts, informowaliśmy również o wątpliwościach Ke Huy Quana względem tej roli. Jego zdaniem wcale do niej nie pasował. Mówił wówczas:

"Chwila. Dlaczego mi to proponujecie? Kompletnie do tego nie pasuje." Powiedziałem nawet: "Powinniście dzwonić do Jasona Stathama. Pokochałby ten scenariusz."

Wszystko uległo zmianie podczas jednego z wydarzeń medialnych, na którym obecny był również Steven Spielberg.

Zapytał mnie: "Ke, jak sobie radzisz?" Odpowiedziałem: "Steven, wcale nie jest dobrze." Przez to ile wsparcia i miłości otrzymałem podczas sezonu nagród, to obawiałem się, że nieważne jakiej roli podejmę się w następnej kolejności, to zawiodę. Miałem problem z wybraniem nowego projektu dla siebie. Steven był bardzo hojny. Powiedział: "Ke, chodź ze mną na obiad." Opowiedziałem mu wtedy o tym projekcie, a on tylko powiedział: "Ke, to brzmi świetnie. Zrób to." Poszedłem na spotkanie i wtedy zobaczyłem przygotowane slajdy o mojej postaci. Wtedy zacząłem na to patrzeć w inny sposób. "Chcą stworzyć inny rodzaj bohatera filmu akcji. Nie ten, który widzieliśmy przez wiele lat, ale coś nowego."

Odtwórca roli Otto Hightowera z Rodu smoka z nową, komiczną rolą

Love Hurts - opis fabuły

Ke Huy Quan gra sympatycznego pośrednika w handlu nieruchomościami z mrocznym sekretem. Wciela się w Marvina Gable'a, agenta nieruchomości na przedmieściach Milwaukee. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy dostaje karmazynową kopertę od Rose (Ariana DeBose), swojej byłej partnerki, którą zostawił na śmierć. Marvin zostaje znów wciągnięty do świata pełnego zabójców dowodzonych przez Knucklesa, swojego brata (Daniel Wu). To zmusza go do skonfrontowania się ze swoją przeszłością.

W obsadzie znajduje się: Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu, Marshawn Lynch, Mustafa Shakir, Rhys Darby oraz Sean Astin.

Love Hurts - premiera 7 lutego 2025 roku.

Najlepsze filmy akcji ostatnich 25 lat