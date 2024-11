Nadciąga "nowa" gra z serii Gran Turismo. Kiedy premiera My First Gran Turismo?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od premiery Gran Turismo 7 minęło już kilka lat, ale Sony nadal dopieszcza grę. Otrzymała ona między innymi wsparcie dla PSVR 2 oraz graficzne ulepszenia przygotowane z myślą o PlayStation 5 Pro. Mimo tego niektórzy zaczynają powoli wyczekiwać zapowiedzi kontynuacji, ale najprawdopodobniej przyjdzie nam na nią jeszcze poczekać.

Choć internauci dostrzegli, że w Tajwanie kategorię wiekową otrzymała pozycja zatytułowana My First Gran Turismo, to nie będzie to zupełnie nowa odsłona serii. Zamiast tego ma być to bezpłatna wersja próbna na PS4 i PS5, która być może zachęci odbiorców do sięgnięcia po klasyczną "siódemkę".

My First Gran Turismo ma zadebiutować w okresie świątecznym i być jedną z produkcji szykowanych z okazji 30-lecia PlayStation.