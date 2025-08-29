VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Prime Video i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten ostatni weekend sierpnia na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, HBO Max i innych.

Ostatni weekend wakacji zapowiada się na VOD znakomicie. Na uwagę zasługuje film Czwartkowy Klub Zbrodni w gwiazdorskiej obsadzie. Ponadto zadebiutowały seriale Lista śmierci: Mroczny wilk i Suits: L.A. Z czwartym sezonem powrócił też serial Upload. A na fanów Chirurgów czeka już 21. sezon. Do tego widzowie mają do wyboru kilka kinowych nowości, które można wypożyczyć, jak Superman, F1: Film, Jak wytresować smoka czy Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (29 - 31 sierpnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Apple TV+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował dwie nowości: hiszpański serial dramatyczny oraz film dokumentalny.

Dwa groby Premiera 29 sierpnia.

Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum (2025) - film dokumentalny. Wulgarne, budzące lęk SMS-y zalewają telefony nastolatki i jej chłopaka. Kto i dlaczego je wysyła? Ten obfitujący w zwroty akcji dokument udziela szokującej odpowiedzi. Premiera 29 sierpnia.

Jeśli to nie są tytuły, które wzbudziły Wasze zainteresowanie to warto nadrobić inne nowości, które pojawiły się w tym tygodniu na platformie. Na uwagę zasługuje Czwartkowy Klub Zbrodni, w którym występują Helen Mirren, Pierce Brosnan,

Ben Kingsley i Celia Imrie.

fot. Netflix

Zagadki Barbie: Plażowi detektywi Premiera nowego sezonu 28 sierpnia.

Ponadto bibliotekę Netflixa uzupełniły takie oto filmy:

DISNEY+

Disney+ w tym tygodniu może się pochwalić wprowadzeniem do swojej biblioteki Thunderbolts*, chwalonego filmu superbohaterskiego należącego do MCU. Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali Obcy: Ziemia oraz Sprawa Amandy Knox.

Grey’s Anatomy: Chirurdzy - zdobywca Złotego Globu w 2007 roku dla najlepszego serialu dramatycznego i nominowany do wielu nagród Emmy, w tym dla wyróżniającego się serialu dramatycznego, jest uważany za jeden z najlepszych programów telewizyjnych naszych czasów. Ten trzymający w napięciu dramat medyczny, obecnie wchodzący w 21. sezon, śledzi losy zespołu lekarzy z Grey Sloan Memorial, którzy codziennie stają przed decyzjami rozstrzygającymi o życiu i śmierci. Szukają u siebie nawzajem otuchy, a czasami nawet czegoś więcej niż tylko przyjaźni. Wspólnie odkrywają, że ani medycyny, ani związków nie da się definiować jedynie w czarno-białych barwach. Premiera wszystkich odcinków 21. sezonu 27 sierpnia.

fot. Disney+ // ABC

Lego Disney Księżniczka: Złoczyńcy w natarciu! - animacja. Tiana, Vaiana, Śnieżka, Roszpunka i Ariel wykonują zadania, aby ocalić królestwa. Premiera 25 sierpnia.

U nas w Filadelfii - komedia. Czworo egocentrycznych przyjaciół prowadzi wspólnie bar w Filadelfii. Premiera całego 17. sezonu 27 sierpnia.

Thunderbolts*

fot. Marvel Studios

APPLE TV+

Na Apple TV+ pojawiły się takie oto nowości:

Wyspa kształtów (2025) - animacja. Na uroczej wyspie Kwadrat, Trójkąt i Kółko szukają przygód i nawiązują więzi, jednocześnie ucząc się, jak radzić sobie z różnicami między sobą. Na podstawie światowych bestsellerów autorstwa Marca Barnetta i Jona Klassena. Premiera 2. sezonu 29 sierpnia.

fot. Apple TV+

Kpopped: Muzyka bez granic (2025) - reality show. Światowe ikony muzyki łączą siły ze słynnymi idolami K-popu w spektakularnych bitwach na piosenki. Wykonując swoje największe hity przerobione w K-popowym stylu, artyści popisują się w przyjacielskiej rywalizacji o prawo do przechwałek. Premiera 29 sierpnia.

fot. Apple TV+

Warto nadrobić nowe odcinki przyzwoitych seriali:

Prime Video

Prime Video ma do zaproponowania dwie ciekawe nowości: Upload i Lista śmierci: Mroczny wilk. Ponadto nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali Tego lata stałam się piękna oraz Odliczanie.

Upload (2025) - W czteroczęściowym, finałowym sezonie, sztuczna inteligencja grozi zniszczeniem Lakeview i całego świata. Oprócz chciwych dyrektorów, wciąż nierozwiązanych tajemnic oraz złamanych serc w VR i IRL, nasi bohaterowie są wystawiane na najtrudniejszą próbę. Jedynym sposobem, by przetrwać i uratować ludzkość przed zagładą, jest połączenie sił po raz ostatni. Premiera 4. sezonu 25 sierpnia.

fot. Prime Video

Lista śmierci: Mroczny wilk (2025) - Przed wydarzeniami z LISTY ŚMIERCI komandos Ben Edwards (Taylor Kitsch) zostaje uwikłany w działania szarej strefy CIA. Im bardziej się tam zagłębia, tym trudniej mu powstrzymać swoje mroczne impulsy. Każdy z nas ma w sobie dwa wilki, jasnego i mrocznego, które walczą o panowanie. Którego nakarmi Ben Edwards? Premiera 1. sezonu 27 sierpnia.

Lista śmierci - oficjalny kadar z 2. sezonu serialu platformy Amazon Prime Video.

SkyShowtime

W ten weekend na SkyShowtime trafiły dwa seriale warte uwagi.

Suits: L.A. (2025) - Ted Black, były prokurator federalny z Nowego Jorku, rozpoczyna nowy rozdział kariery jako adwokat wpływowych klientów w Los Angeles. Trudna sytuacja zmusza go do przekwalifikowania się i podjęcia działań dotychczas tak pogardzanych. Ted otoczony jest współpracownikami, których relacje zawodowe zaczynają przeradzać się w prywatne, co wystawia na próbę ich lojalność zarówno wobec niego, jak i siebie nawzajem. Jednocześnie powoli wychodzi na jaw, co wydarzyło się przed laty i sprawiło, że Ted zdecydował się porzucić wszystko i wszystkich, których kochał. Premiera trzech pierwszych odcinków 28 sierpnia 2025.

fot. NBC

Glina Dwa sezony już dostępne na platformie.

fot. TVP

HBO Max

HBO Max przygotował dla fanów Supermana wspaniałą ucztę - mogą obejrzeć wszystkie filmy o tym superbohatrze. W tym tygodniu bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto tytuły:

Poza tym warto nadrobić nowe odcinki seriali:

INNE SERWISY VOD:

fot. materiały prasowe

fot. Apple Original Films // Warner Bros.

fot. materiały prasowe

fot. Universal Pictures