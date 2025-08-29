Wydanie weekendowe
VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Prime Video i inne)
Co obejrzeć w ten ostatni weekend sierpnia na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Disney+, HBO Max i innych.
Ostatni weekend wakacji zapowiada się na VOD znakomicie. Na uwagę zasługuje film Czwartkowy Klub Zbrodni w gwiazdorskiej obsadzie. Ponadto zadebiutowały seriale Lista śmierci: Mroczny wilk i Suits: L.A. Z czwartym sezonem powrócił też serial Upload. A na fanów Chirurgów czeka już 21. sezon. Do tego widzowie mają do wyboru kilka kinowych nowości, które można wypożyczyć, jak Superman, F1: Film, Jak wytresować smoka czy Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
VOD - co obejrzeć w weekend (29 - 31 sierpnia)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Apple TV+ i inne)
NETFLIX
Na ten weekend Netflix przygotował dwie nowości: hiszpański serial dramatyczny oraz film dokumentalny.
- Dwa groby (2025) - hiszpański serial dramatyczny. Dociekliwa kobieta szukająca swojej wnuczki dowiaduje się o działalności grupy przestępczej w hiszpańskim miasteczku. Twórcą serialu jest Agustin Martinez ("La Caza"). Premiera 29 sierpnia.
- Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum (2025) - film dokumentalny. Wulgarne, budzące lęk SMS-y zalewają telefony nastolatki i jej chłopaka. Kto i dlaczego je wysyła? Ten obfitujący w zwroty akcji dokument udziela szokującej odpowiedzi. Premiera 29 sierpnia.
Jeśli to nie są tytuły, które wzbudziły Wasze zainteresowanie to warto nadrobić inne nowości, które pojawiły się w tym tygodniu na platformie. Na uwagę zasługuje Czwartkowy Klub Zbrodni, w którym występują Helen Mirren, Pierce Brosnan,
Ben Kingsley i Celia Imrie.
- Przeklęta liga (2025) - włoska komedia sportowa. Gdy ich kumpel znika w noc przed ślubem, grupa miłośników futbolu fantasy próbuje wyjaśnić policji, do czego doszło na jego szalonym wieczorze kawalerskim. Premiera 27 sierpnia.
- Planeta Singli 4: Wyspa (2025) - polska komedia. Być może ich małżeństwa odbiegają od ideału, ale nic tak nie cementuje przyjaźni, jak zdemaskowanie nowego chłopaka w grupie jako randkowego oszusta. Premiera 27 sierpnia.
- Moje życie z Walterami (2025) - serial romantyczny. Wzruszający dramat o nastolatce mieszkającej na ranczo z rodziną swojej opiekunki - w tym grupą chłopców - na podstawie popularnej powieści Ali Novak. Premiera 2. sezonu 28 sierpnia.
- Czwartkowy Klub Zbrodni (2025) - komedia. NA emeryturze Elizabeth, Joyce, Ibrahim i Ron spędzają czas na badaniu starych zbrodni. Pewnego dnia trafia im się jednak zupełnie nowa, popełniona pod ich drzwiami. Premiera 28 sierpnia.
- Zagadki Barbie: Plażowi detektywi (2025) - serial animowany. Nie ma takiej zagadki, której te dwie Barbie nie zdołają rozwiązać! Gdy te przyjaciółki biorą się do pracy, żadna sprawa nie jest im straszna. Premiera nowego sezonu 28 sierpnia.
Ponadto bibliotekę Netflixa uzupełniły takie oto filmy:
- Safe House
- Infinity Pool
- Wredne dziewczyny
- Tysiąc i jeden
- The Watchers - od 30.08
- Madame Web - od 30.08
DISNEY+
Disney+ w tym tygodniu może się pochwalić wprowadzeniem do swojej biblioteki Thunderbolts*, chwalonego filmu superbohaterskiego należącego do MCU. Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali Obcy: Ziemia oraz Sprawa Amandy Knox.
- Grey’s Anatomy: Chirurdzy - zdobywca Złotego Globu w 2007 roku dla najlepszego serialu dramatycznego i nominowany do wielu nagród Emmy, w tym dla wyróżniającego się serialu dramatycznego, jest uważany za jeden z najlepszych programów telewizyjnych naszych czasów. Ten trzymający w napięciu dramat medyczny, obecnie wchodzący w 21. sezon, śledzi losy zespołu lekarzy z Grey Sloan Memorial, którzy codziennie stają przed decyzjami rozstrzygającymi o życiu i śmierci. Szukają u siebie nawzajem otuchy, a czasami nawet czegoś więcej niż tylko przyjaźni. Wspólnie odkrywają, że ani medycyny, ani związków nie da się definiować jedynie w czarno-białych barwach. Premiera wszystkich odcinków 21. sezonu 27 sierpnia.
- Lego Disney Księżniczka: Złoczyńcy w natarciu! - animacja. Tiana, Vaiana, Śnieżka, Roszpunka i Ariel wykonują zadania, aby ocalić królestwa. Premiera 25 sierpnia.
- U nas w Filadelfii - komedia. Czworo egocentrycznych przyjaciół prowadzi wspólnie bar w Filadelfii. Premiera całego 17. sezonu 27 sierpnia.
- Thunderbolts* (2025) - Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?
APPLE TV+
Na Apple TV+ pojawiły się takie oto nowości:
- Wyspa kształtów (2025) - animacja. Na uroczej wyspie Kwadrat, Trójkąt i Kółko szukają przygód i nawiązują więzi, jednocześnie ucząc się, jak radzić sobie z różnicami między sobą. Na podstawie światowych bestsellerów autorstwa Marca Barnetta i Jona Klassena. Premiera 2. sezonu 29 sierpnia.
- Kpopped: Muzyka bez granic (2025) - reality show. Światowe ikony muzyki łączą siły ze słynnymi idolami K-popu w spektakularnych bitwach na piosenki. Wykonując swoje największe hity przerobione w K-popowym stylu, artyści popisują się w przyjacielskiej rywalizacji o prawo do przechwałek. Premiera 29 sierpnia.
Warto nadrobić nowe odcinki przyzwoitych seriali:
Prime Video
Prime Video ma do zaproponowania dwie ciekawe nowości: Upload i Lista śmierci: Mroczny wilk. Ponadto nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali Tego lata stałam się piękna oraz Odliczanie.
- Upload (2025) - W czteroczęściowym, finałowym sezonie, sztuczna inteligencja grozi zniszczeniem Lakeview i całego świata. Oprócz chciwych dyrektorów, wciąż nierozwiązanych tajemnic oraz złamanych serc w VR i IRL, nasi bohaterowie są wystawiane na najtrudniejszą próbę. Jedynym sposobem, by przetrwać i uratować ludzkość przed zagładą, jest połączenie sił po raz ostatni. Premiera 4. sezonu 25 sierpnia.
- Lista śmierci: Mroczny wilk (2025) - Przed wydarzeniami z LISTY ŚMIERCI komandos Ben Edwards (Taylor Kitsch) zostaje uwikłany w działania szarej strefy CIA. Im bardziej się tam zagłębia, tym trudniej mu powstrzymać swoje mroczne impulsy. Każdy z nas ma w sobie dwa wilki, jasnego i mrocznego, które walczą o panowanie. Którego nakarmi Ben Edwards? Premiera 1. sezonu 27 sierpnia.
SkyShowtime
W ten weekend na SkyShowtime trafiły dwa seriale warte uwagi.
- Suits: L.A. (2025) - Ted Black, były prokurator federalny z Nowego Jorku, rozpoczyna nowy rozdział kariery jako adwokat wpływowych klientów w Los Angeles. Trudna sytuacja zmusza go do przekwalifikowania się i podjęcia działań dotychczas tak pogardzanych. Ted otoczony jest współpracownikami, których relacje zawodowe zaczynają przeradzać się w prywatne, co wystawia na próbę ich lojalność zarówno wobec niego, jak i siebie nawzajem. Jednocześnie powoli wychodzi na jaw, co wydarzyło się przed laty i sprawiło, że Ted zdecydował się porzucić wszystko i wszystkich, których kochał. Premiera trzech pierwszych odcinków 28 sierpnia 2025.
- Glina (2003) - Twardy, zniechęcony i doświadczony policjant z warszawskiego wydziału zabójstw zagłębia się w mroczne śledztwa, stawiając czoła brutalnym zbrodniom i własnym demonom. Dwa sezony już dostępne na platformie.
HBO Max
HBO Max przygotował dla fanów Supermana wspaniałą ucztę - mogą obejrzeć wszystkie filmy o tym superbohatrze. W tym tygodniu bibliotekę platformy wzbogaciły takie oto tytuły:
- Blackway - Zdesperowana młoda kobieta prosi o pomoc jedynych dwóch mężczyzn w mieście na tyle odważnych lub wystarczająco szalonych, by przeciwstawić się jej socjopatycznemu prześladowcy, byłemu gliniarzowi, który został gangsterem.
- Ona - Historia niezwykłej miłości, która rodzi się pomiędzy samotnym mężczyzną a… nowoczesnym systemem operacyjnym. Oscar za scenariusz i cztery inne nominacje do Nagrody Akademii.
- Loteria! - W niedalekiej przyszłości działa ‘Wielka Loteria’ – zabij zwycięzcę przed zachodem słońca, a legalnie przejmiesz jego miliardową nagrodę.
- Superman III - Tym razem Superman próbuje powstrzymać straszny spisek Roberta Vaughna, który chce zapanować nad światem.
- Superman IV - Superman rozpoznaje największe zagrożenie dla ludzkości i postanawia uwolnić świat od broni nuklearnej.
- Superman II - Superman zastanawia się, czy zrezygnować ze swoich mocy dla miłości. Tymczasem na Ziemię przybywa troje superzłoczyńców z rodzinnej planety Supermana. Dysponują oni takimi samymi umiejętnościami, co człowiek ze stali.
- Superman: Powrót - Legendarny bohater powraca na Ziemię, by zmierzyć się z wrogami i odzyskać ukochaną... Niesamowite efekty specjalne plus nominacja do Oscara.
- Superman - Opowieść o narodzinach Supermana i jego przybyciu na Ziemię.
Poza tym warto nadrobić nowe odcinki seriali:
INNE SERWISY VOD:
- Superman (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Canal+, Prime Video, Rakuten TV, MEGOGO, Player.pl, Play Now, TVSmart, PilotWP) - Tytułowy superbohater próbuje godzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia w świecie, który uważa życzliwość za przestarzałą.
- F1: Film (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Canal+, Prime Video, Rakuten TV, MEGOGO, Player.pl, Play Now, TVSmart, PilotWP). Bohaterem filmu jest kierowca Formuły 1, który przechodzi na emeryturę, aby być mentorem i współpracować z młodszym kierowcą.
- Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka (2025; dostępny w ofercie do kupna w serwisach Prime Video, Rakuten TV i wypożyczenia na PilotWP) - Po tragicznych wydarzeniach, w których porywacz zamordował jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, siedmioletnia Eve trafia pod opiekę rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i pragnieniem odwetu zwraca uwagę tajemniczej grupy Ruska Roma, która przyjmuje ją w swoje szeregi i szkoli zarówno w tańcu, jak i w sztuce zabijania. Z czasem, jako dorosła kobieta i niezwykle utalentowana zabójczyni o wyjątkowym wdzięku, Eve łamie reguły organizacji, by rozpocząć własne poszukiwania mordercy ojca. Trop prowadzi ją z Nowego Jorku do niewielkiego alpejskiego miasteczka, gdzie odkrywa prawdę o swojej tożsamości oraz powody tragedii, która spotkała jej rodzinę. To jednak dopiero początek jej drogi.
- Jak wytresować smoka (2025; dostępny w ofercie do kupna na Prime Video i Rakuten TV) - Choć na wyspie Berk wikingowie i smoki od pokoleń są zaciekłymi wrogami, Czkawka jest inny. Pomysłowy, lecz niedostrzegany, syn wodza Stoika Ważki (Gerard Butler) sprzeciwia się wielowiekowej tradycji, gdy zaprzyjaźnia się ze Szczerbatkiem, wzbudzającym strach smokiem Nocnej Furii. Ich niezwykła więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, tym samym podważając podstawy istnienia społeczności wikingów. [opis Rakuten TV]
- Materialiści (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia w serwisach Canal+, Prime Video, Rakuten TV, MEGOGO, Player.pl, Play Now, TVSmart, PilotWP) - Dakota Johnson wciela się w postać Lucy – odnoszącej sukcesy nowojorskiej swatki, która staje przed trudnym wyborem między dwoma mężczyznami. Jeden z nich to zamożny i niemalże perfekcyjny kandydat (Pedro Pascal), którego Lucy określa mianem „jednorożca” – osoby z pogranicza marzeń i rzeczywistości. Drugi to jej były chłopak (Chris Evans), niedoszły aktor pracujący jako kelner, którego ponownie spotyka po latach.