Dark - najważniejsze kwestie nurtujące przed 3. sezonem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Postanowiłem przyjrzeć się pewnym kwestiom i pytaniom, które zapewne nurtują wielu widzów serialu Dark przed jego finałowym sezonem.

Dark to jeden z tych seriali, który dba o to, aby widz w czasie oglądania wytężał szare komórki i nie odciągał się od historii. I rzeczywiście różne plany czasowe, kilka wersji jednej postaci, misterna intryga czy zabawy z drzewami genealogicznymi bohaterów sprawiają, że widz musi znajdować się w stanie najwyższej uwagi. Finał 2. sezonu produkcji pozostawił wiele pytań, na które finałowa seria zapewne odpowie (chociaż twórcy mogą chcieć zostawić otwarte zakończenie). Postanowiłem zebrać dla Was poniżej najbardziej interesujące kwestie i moje przemyślenia na ich temat. Zapraszam do lektury.

Jaki jest prawdziwy plan Adama?

Jak można się było dowiedzieć z poprzedniego sezonu, Adam to tak naprawdę stary Jonas. Antagonista wykorzystał swoją młodszą wersję, aby cykl się dokonał i doszło do Apokalipsy. Jednak czy naprawdę taki jest główny plan Adama? Ciągłe dbanie o to, aby cykl trwał dalej? Wydaje mi się, że jest to zaledwie kwestia pośrednia, która stanowi środek dla jakiegoś wyższego celu. Być może cały cykl jest jakimś więzieniem, w którym przez swoje praktyki znalazł się Adam i w ten sposób musi wykonywać pracę polegającą na dbaniu o jego nieprzerwanie. Zatem tutaj pojawia się kwestia, że być może wspomniany złoczyńca wcale nie jest głównym czarnym charakterem tej historii, a tylko marionetką w rękach kogoś znacznie gorszego. Inną drogą dla wątku Adama jest kwestia Sic Mundus, stowarzyszenia podróżników w czasie. Być może Adam pracuje nad sposobem, aby raz na zawsze zamknąć cykl, tak, aby niemożliwe stały się podróże w czasie i wszelkie zmiany w poszczególnych jego momentach. Tym sposobem raz na zawsze pozbyłby się idei, dla której wspomniane stowarzyszenie istnieje.

Dark sezon 3

Co się stało ze starszym Jonasem, Magnusem, Franziską i Bartoszem?

Jak wiemy z poprzedniego sezonu, Adam współpracuje ze starszymi wersjami Magnusa i Franziski. W 2. serii starszy Jonas (lub jak kto woli Nieznajomy) zabiera Bartosza, Franziskę i Magnusa. Jednak nie wiadomo, dokąd przenieśli się wehikułem czasu nasi bohaterowie. Przypomnę, że decyzja Jonasa o ratunku dla trojga młodych mieszkańców Winden była podyktowana listem od Marthy, który dostał od młodego Noah. Być może to jakaś inna wersja Marthy dała ten list, być może jest to Martha-podróżniczka w czasie, ze świata, jaki znamy z serialu, lub Martha z innej rzeczywistości, która pojawiła się w finale 2. sezonu. Jednak świat, do którego przeniosła się nasza czwórka i decyzje w nim podejmowane mogą wpłynąć na to, że starszy Jonas stanie się Adamem, a reszta jego poplecznikami. Według mnie będą oni pracować nad tym, aby zatrzymać Apokalipsę i w ten sposób zorientują się, że nie ma na to żadnego rozwiązania, a jedyną drogą jest dbanie o to, by cykl się wypełnił. W tym celu nasi bohaterowie będą gromadzić przez lata wiedzę na temat poszczególnych czasów i losów innych postaci, co doprowadzi w finale do pojawienia się znanej organizacji Adama.

Czy nowa Martha naprawdę pochodzi z innego, alternatywnego świata?

W finale 2. sezonu zobaczyliśmy, jak po śmierci Marthy, którą zastrzelił Adam, pojawia się... Martha. Jak twierdzi, pochodzi z innego świata. Jednak być może nowa Martha, mówiąc o tym, że jest z innego świata, miała na myśli, że jest podróżniczką i przybywa z Winden po Apokalipsie, a ten inny świat ma wymiar po prostu metaforyczny. Jednak oczywiście bardziej prawdopodobne i raczej pewne jest, że twórcy wprowadzą drugi, alternatywny świat. To oznacza, że nie tylko inna wersja Marthy w nim mieszka, a także innych dotychczas nam dobrze znanych bohaterów. To według mnie może doprowadzić do swoistej Wojny Światów, gdyż wiele postaci z Winden po Apokalipsie będzie mogło znaleźć miejsce zamieszkania w nowej rzeczywistości. Jednak to zapewne doprowadzi do konfliktu z innymi wersjami naszych bohaterów. To byłoby naprawdę ciekawe rozwiązanie, które nawiązuje trochę do Strefy Mroku, a właściwie jednego odcinka serialu. Drugą opcją pojawienia się Marthy i istnienia drugiego świata jest to, że obydwie rzeczywistości są do siebie podobne i w jakiś sposób połączone, a zatem Apokalipsa musi zdarzyć się również w tym drugim wymiarze. W tym wypadku nowa Martha staje się odpowiednikiem Jonasa i ma za zadanie uratować swój świat.

Co dalej z losami Elisabeth i Charlotte?

Jedną z najdziwniejszych kwestii poprzedniego sezonu było to, że Elisabeth, która jest córką Charlotte, w serialu jest również jej... matką. Twórcy zastosowali tutaj tak zwany paradoks samoprzyspieszenia, czyli jeśli coś lub ktoś zostaje wysłane z przyszłości w przeszłość, to znajduje się w swoistej pętli i nie można wskazać momentu stworzenia tego czegoś lub kogoś. I właśnie ta teoria jest podstawą tego wątku. Rodzicami Charlotte są Noah i Elisabeth. Jak wiadomo starszy Noah został zastrzelony (ale może jego inna wersja pojawi się w serialu), jednak na świecie istnieje jeszcze młodsza wersja tej postaci, która bardzo miesza w planach naszych bohaterów. Pewnym jest, że w 3. sezonie w jakiś sposób młoda Elisabeth połączy się z młodym Noah i będą podróżować w czasie, a następnie po prostu się w sobie zakochają. Natomiast Charlotte w finale 2. sezonu ukazał się świat ze starszą wersją Elisabeth. To zapewne przyszłość po Apokalipsie. Być może Charlotte zdecyduje się przenieść do przyszłości, aby lepiej poznać starszą wersję swojej matki.

Jaką rolę w całej intrydze odegra Claudia?

Starsza wersja Claudii mocno namieszała w poprzednich sezonach Dark, jednak to jej młodsza wersja, dyrektorki elektrowni, wydaje się być ważniejszą dla całej historii. Otóż nasza podróżniczka w czasie miała już okazję współpracować z Jonasem, jego najmłodszą wersją w tym serialu. Jak wiadomo, w którymś momencie ich drogi w jakiś sposób muszą się rozejść, ponieważ znajdą się po przeciwnych stronach barykady. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że to działania Claudii związane z podróżami w czasie doprowadzą do sytuacji, w której Jonas zejdzie na złą drogę i stanie się Adamem. Zatem być może ta postać będzie punktem zapalnym w metamorfozie Jonasa. Jeśli dojdzie do tego momentu, Claudia na pewno będzie starała się powstrzymać Adama, a to doprowadzi ją na drogę, którą znamy z poprzednich sezonów.

Czy Jonasowi uda się uciec przed swoim przeznaczeniem?

To chyba najbardziej nurtująca widzów tego serialu kwestia. Przeznaczeniem Jonasa jest bowiem stanie się Adamem, człowiekiem, który jest prawdziwym uosobieniem czystego zła i manipulacji. Istnieją tutaj według mnie trzy drogi do zamknięcia tego wątku. Pierwsza to poświęcenie się w pewnym momencie Jonasa, jego śmierć, tak aby Adam nie mógł w ogóle powstać i w ten sposób zostałby pokonany. Jednak po tym, co dotychczas widziałem w poprzednich sezonach, to twórcy serialu nie bawią się w taki sposób pojmowania podróży w czasie i traktowania jej jako swoisty efekt motyla. Poza tym to wydaje się za prostym rozwiązaniem jak na tę produkcję. Innym wyjściem jest to, że w jakiś sposób Jonas może zmienić swoją decyzję i drogę rozwoju, aby nie zostać Adamem. Tutaj kłania się kwestia alternatywnego świata. Być może nasz Jonas przeniesie się do innej rzeczywistości, być może bez Adama, aby tam żyć w spokoju i stać się w przyszłości normalnym, prawym człowiekiem. W trzeciej, najmroczniejszej drodze zamknięcia jego wątku posłużę się pewną teorią, która mówi, że jeżeli znamy nasze przeznaczenie i usilnie zmieniamy decyzje, aby do niego nie doprowadzić to właśnie nasze wybory wynikające z faktu naszej wiedzy doprowadzają do tego, że to przeznaczenie się wypełni. Jonas wie, że ma stać się Adamem, będzie chciał to zmienić i być może właśnie przez te zmiany zostanie złoczyńcą. To najsmutniejsza wersja, ale również najciekawsze według mnie.

Piszcie w komentarzach, co Was jeszcze nurtuje przed finałem.