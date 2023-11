Eli Roth o Nocy Dziękczynienia: To miał być mój debiut [VIDEO WYWIAD]

Reklama

Z okazji premiery filmu Noc Dziękczynienia rozmawiamy z reżyserem Eli Rothem o horrorach i nie tylko.

Eli Roth jest królem slasherów. Stworzył produkcje, takie jak seria Hostel, Śmiertelna gorączka, Kto tam? i The Gree Inferno. Teraz wraca do kin z nową krwawą opowieścią, o której myślał od dawna – Nocą Dziękczynienia. Przyznał, że miał to być jego debiut. Nie wiedział jednak, jak rozpocząć tę historię, więc porzucił ją na jakiś czas. Dopiero niedawno znalazł na nią sposób.

W rozmowie opowiada też o tym, co go inspiruje oraz na jakim poziomie realizacji jest film Borderlands, który powstał na podstawie popularnej gry.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszych wywiadów:

Noc Dziękczynienia – Eli Roth

Noc Dziękczynienia – opis fabuły

Mieszkańcy miasta Plymouth, kolebki Święta Dziękczynienia, porzucają tradycyjne, rodzinne zgromadzenia, by celebrować kolejne święto – konsumpcyjny Black Friday. Żądza posiadania doprowadza do tragicznych w skutkach zamieszek, które stają się viralowym hitem w sieci. Rok później tajemniczy seryjny zabójca, znany jako John Carver, w akcie zemsty postanawia wybić mieszkańców Plymouth jednego po drugim, zgodnie z niepojętym, złowrogim planem. Czy uda się ująć zagadkowego sprawcę, czy też starannie dobierane ofiary pełnić będą rolę gości przy jego wynaturzonym, dziękczynnym stole?