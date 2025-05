The Last of Us: sezon 2, odcinek 5 - easter eggi. Podziemny potwór i ustawka z Joelem

fot. HBO

5. odcinek 2. sezonu The Last of Us kontynuuje trend przeplatania zmian względem oryginału z powtarzaniem niektórych scen jeden do jednego. Co wyszło z tego miszmaszu? Oto najciekawsze ciekawostki, porównania i easter eggi.

Wędrówka Ellie i Diny po Seattle trwa i w końcu doszło do faktycznego starcia pomiędzy dziewczynami a Wilkami, na które polują. Nie obyło się jednak bez problemów. Po drodze otarły się o śmierć z rąk inteligentnych Czyhaczy i gdyby nie nagłe pojawienie się Jessego, to trudno powiedzieć, czy ich przygoda by się nie skończyła w tamtym momencie. Ostatecznie doszło do rozdzielenia pomiędzy kochankami.

The Last of Us: sezon 2, odcinek 5 - easter eggi

W tym odcinku aż tak wiele nawiązań i ciekawostek się nie pojawiło. Nowy odcinek dosyć wiernie szedł śladem Naughty Dog sprzed kilku lat, choć nie obyło się bez paru zmian. W końcu dowiedzieliśmy się, co się stało z Tommym, choć jego historia nie dostała jeszcze pełnoprawnego ciągu dalszego. Co z kolei zapowiada ostatnia scena i do czego nawiązuje wizualnie? Sprawdźcie sami.