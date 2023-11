Scarlett Johansson to nie tylko Czarna Wdowa: polskie korzenie, kariera muzyczna i najlepsze filmy

Reklama

Scarlett Johansson jest znana głównie z występów w kinowym uniwersum Marvela. Jednak odtwórczyni roli Natashy Romanoff może pochwalić się udziałem w wielu innych produkcjach. Aktorka niedawno miała urodziny! Postanowiliśmy więc przyjrzeć się jej karierze.

Kim jest Scarlett Johansson?

Scarlett Ingrid Johansson przyszła na świat 22 listopada 1984 roku w Nowym Jorku. Jest jedną z najbardziej cenionych i popularnych gwiazd kina, znana zarówno ze swojego talentu aktorskiego, jak i urody. Johansson zdobyła liczne nominacje i nagrody, takie jak Złoty Glob, BAFTA, Oscar. Urodziła się w rodzinie o korzeniach duńskich i polskich. Jej dziadkowie ze strony matki wyemigrowali z Polski przed II wojną światową. W 2017 roku Scarlett wzięła udział w programie Finding Your Roots, w którym dowiedziała się, że brat jej pradziadka zginął w getcie warszawskim. Aktorka ma także pięcioro rodzeństwa, w tym brata bliźniaka, Huntera.

Johansson w wieku 8 lat zaczęła uczęszczać do Professional Children's School w Nowym Jorku, specjalnej szkoły dla dzieci pracujących w branży rozrywkowej. Placówka ta istnieje od 1914 roku, a jej wychowankami byli wybitni i znani artyści, między innymi: Christopher Walken, Uma Thurman czy też Carrie Fisher. Debiut aktorski Scarlett miał miejsce w 1994 roku, gdy pojawiła się w filmie Małolat w reżyserii Roba Reinera.

Scarlett Johansson – wszechstronna aktorka filmowa

Johansson grała w poważniejszych produkcjach (np. Manny i Lo; wystąpiła wspólnie ze swoją siostrą Vanessą i bratem Hunterem) i luźniejszych projektach familijnych (Alex - sam w domu). Przełom w jej karierze nastąpił w 2003 roku, gdy zagrała wraz z Billem Murrayem w filmie Sofii Coppoli – Między słowami. Dzięki tej fenomenalnej roli zdobyła swoją pierwszą nominację do nagrody Złotego Globu oraz otrzymała statuetkę BAFTA. Została zauważona jako aktorka o dużym potencjale, dzięki czemu znalazła się w kolejnych znanych filmach, takich jak Prestiż i Vicky Cristina Barcelona.

Role w tych filmach przyniosły jej spory rozgłos, lecz największą popularność zyskała jako Natasha Romanoff, czyli Czarna Wdowa. Po raz pierwszy pojawiła się w tej roli w Iron Manie 2, a następnie kontynuowała ją w kolejnych produkcjach MCU, takich jak Avengers, Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz czy Czarna Wdowa. Udział w marvelowskich tytułach przyniósł jej dwie statuetki People's Choice w kategorii ulubiona aktorka filmowa. W 2020 roku otrzymała dwie nominacje do Oscara. Jedną za pierwszoplanową rolę Nicole Barber w filmie Historia małżeńska, drugą za drugoplanową rolę Rosie w Jojo Rabbit. Za Historię małżeńską Scarlett otrzymała także kolejną nominację do Złotych Globów, jednak niestety i tym razem na nominacji się skończyło.

Na seansie filmów ze Scarlett trudno nie zwrócić uwagi na jej urodę. Gwiazda słynie ze swojego piękna, a świadczyć o tym mogą pozycje, które zajmuje w różnych rankingach. Magazyn Maxim umieścił ją w swojej HOT 100, a Esquire dwukrotnie przyznał jej tytuł Sexiest Woman Alive. Co ciekawe, przez swoją nietuzinkową urodę Johansson nie otrzymała roli Lisbeth Salander w Dziewczynie z tatuażem, ponieważ reżyser David Fincher stwierdził, że aktorka jest zbyt seksowna.

Scarlett Johansson – ranking najlepszych filmów według krytyków

48. Egzamin dojrzałości (2004) – 16%

Scarlett to artystka – nie tylko na wielkim ekranie

Scarlett Johansson zajmuje się nie tylko aktorstwem, ale również muzyką. W 2006 roku zaśpiewała utwór Summertime, otwierający płytę Unexpected Dreams – Songs from the Stars, na której znalazły się piosenki także innych hollywoodzkich gwiazd. W 2008 roku wydała debiutancki album zatytułowany Anywhere I Lay My Head, a rok później kolejny – Break Up. Oba albumy spotkały się z mieszanymi recenzjami. Magazyn New Musical Express umieścił Anywhere I Lay My Head na 23. miejscu najlepszych albumów tego roku.

Scarlett założyła także zespół The Singles, którego pierwszym singlem był utwór Candy. Jej interpretacje piosenek możemy usłyszeć również w filmach, np. Trust in Me z produkcji Księga dżungli oraz Set It All Free z animacji Sing. Mimo ogromnego talentu muzycznego Johansson skupia się głównie na karierze aktorskiej.

Scarlett Johansson prywatnie: czym się zajmuje?

Scarlett Johansson angażuje się w różne działania charytatywne oraz społeczne. Była ambasadorką organizacji Oxfam, zajmującej się pomocą humanitarną oraz zwalczaniem głodu na świecie. Wspierała inicjatywę Time's Up, która miała na celu chronić kobiety przed dyskryminacją i molestowaniem. W 2018 roku, wspólnie z innymi gwiazdami Hollywood, wzięła udział w Marszu Kobiet. Demonstracja miała zachęcić do refleksji na temat mizoginistycznych i patriarchalnych wartości społecznych.

O jej odwadze może także świadczyć fakt, że w 2021 roku wytoczyła proces Disneyowi. Chodziło o premierę filmu Czarna Wdowa, która odbywała się jednocześnie w kinach i na streamingu. Jej sprzeciw wobec wielkiej korporacji zachęcił inne aktorki do walki o swoje prawa.

Johansson jest też bardzo aktywna na arenie politycznej. Prowadziła kampanię na rzecz Baracka Obamy, a w późniejszych latach zachęcała do pójścia na wybory i popierała Hillary Clinton.

Scarlett Johansson to nie tylko Czarna Wdowa

Scarlett Johansson jest jedną z najbardziej utalentowanych artystek swojego pokolenia. Zyskała uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Jej wszechstronność sprawia, że jest jedną z najważniejszych postaci w światowej kinematografii. W latach 2014–2016 była jedną z najlepiej opłacanych aktorek, a w 2016 roku magazyn Forbes nazwał ją najbardziej kasową gwiazdą. Filmy z jej udziałem oferują wiele rozrywki i emocji, ale też skłaniają do refleksji na różne tematy.

Mimo że dawniej kojarzyłem Scarlett głównie z produkcjami Marvela, to zacząłem oglądać inne filmy z jej udziałem. Dzięki temu poznałem świetny tytuł – Między słowami. Rola Charlotte jest moim zdaniem tą najlepszą w jej karierze. Mam nadzieję, że Johansson jeszcze nie raz mnie zachwyci.