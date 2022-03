Jacek Beler i Magdalena Koleśnik opowiadają filmie Inni ludzie [WYWIAD]

Do kin w całej Polsce weszli Inni ludzie; ekranizacja książki Doroty Masłowskiej. Z tej okazji nasze studio odwiedzili Jacek Beler i Magdalena Koleśnik, by opowiedzieć o pracy nad tym filmem. Zapraszamy do obejrzenia video wywiadu.

Premiera Innych ludzi odbyła się na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jednak film do ogólnej dystrybucji trafia dopiero teraz. Co ciekawe jest to pierwsza produkcja Warner Bros w Polsce od czasu Jak się pozbyć cellulitu w reżyserii Andrzeja Saramonowicza, czyli od 2011 roku!

Nasze studio odwiedzili Jacek Beler i Magdalena Koleśnik, aktorzy grający główną rolę w produkcji Aleksandry Terpińskiej. Podczas długiej rozmowy z Dawidem Muszyńskim opowiedzieli jak wyglądała praca na planie oraz czy tekst podawany w formie rapu sprawiał im trudność, czy był może ułatwieniem.

Zresztą posłuchajcie sami co mieli do powiedzenia:

Film to hipnotyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości. Historia ludzi uwikłanych w miłosny trójkąt w czasach rozpadu więzi, dożywotnich kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i nieustającego szumu mediów społecznościowych. Ludzi miotających się w labiryncie bulwarów i zaułków, pulsującego w rytmie rapu miasta Warszawy.

Bohaterom w codzienności towarzyszy uważnie ich obserwujący narrator. Na pierwszy rzut oka Kamil i Iwona nie mają ze sobą nic wspólnego. Iwona jest znudzoną i nieszczęśliwą żoną Maćka, żyjącą w luksusie na kredyt. Kamil ma 32 lata, seksowną dziewczynę Anecię, ale wciąż mieszka z matką na blokowisku, snując wizje kariery rapera i łapiąc przypadkowe fuchy. Relacja z Iwoną pozornie jest bez znaczenia, ale dzięki niej oboje zobaczą w innym świetle swoje życiowe wybory i ludzi wokół nich.

W obsadzie występują Jacek Beler, Sonia Bohosiewicz, Magdalena Koleśnik, Sebastian Fabijańśki, Marek Kalita, Beata Kawka. Reżyseruje Aleksandra Terpińska.