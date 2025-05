Multikino - premiery w maju 2025. 20-lecie PISF, nowe Mission: Impossible, Lilo i Stitch oraz inne

fot. Paramount Pictures

Reklama

Kino na całym świecie powoli wkracza w okres największych tegorocznych premier. Maj to wstęp do tego, który zaoferuje wraz z Multikinem szeroki wachlarz produkcji. Od rodzinnego Lilo i Stitch czy Dziadku, wiejemy! aż po pełne akcji Mission: Impossible z Tomem Cruisem w roli głównej czy coś skierowanego dla fanów grozy i dreszczyka emocji, czyli kolejna część serii Oszukać przeznaczenie. A to i tak tylko niektóre z nowości, które pojawią się w polskich kinach. Do nich powrócą też najlepsze polskie produkcje z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Sprawdźcie poniżej, jakie ciekawe filmy będziecie mogli obejrzeć w sieci kin Multikino w maju 2025 roku.

Rian Johnson chce, aby film Na noże 3 trafił do kin. Nie zgadza się z wypowiedziami szefa Netflixa

Multikino - premiery filmowe w maju 2025

Thunderbolts*

Premiera: 2 maja

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?

fot. materiały prasowe

Szpiedzy

Premiera: 2 i 3 maja pokazy przedpremierowe. Premiera światowa: 9 maja

Operacja Black Bag to porywający dramat szpiegowski, w którym śledzimy losy legendarnego agenta wywiadu George'a Woodhouse'a i jego ukochanej żony, Kathryn. Kiedy ta druga zostaje podejrzana o zdradę narodu, George musi stanąć przed ostatecznym wyborem – lojalność wobec kraju albo swojego małżeństwa.

fot. materiały prasowe

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Premiera: 9-11 maja pokazy przedpremierowe. Premiera światowa: 16 maja

Udręczona powtarzającym się brutalnym koszmarem, studentka wraca do domu, aby znaleźć jedyną osobę, która może przerwać cykl i uratować swoją rodzinę przed przerażającym losem, który nieuchronnie ich czeka.

fot. materiały prasowe

Mission: Impossible: The Final Reckoning

Premiera: 17 i 18 maja pokazy przedpremierowe. premiera światowa: 23 maja

Tom Cruise powraca do jednej ze swoich popisowych ról, roli tajnego agenta Ethana Hunta, w filmie „Mission: Impossible The Final Reckoning”. Cruise od lat dostarcza widzom dokładnie tego, czego oczekują: humoru, akcji, wielu zaskoczeń oraz niesamowitych wyczynów kaskaderskich. Dzięki siedmiu częściom w ciągu 29 lat serii Mission: Impossible, postać Ethana Hunta zasłużyła na swoje miejsce jako jedna z najbardziej charakterystycznych kreacji Cruise'a.

fot. Paramount Pictures

Karate Kid: Legends

Premiera: 30 maja

Bohaterem filmu jest nastolatek z Chin, który ma odnaleźć w sobie siłę i cel w życiu dzięki sztukom walki.

fot. Columbia Pictures

Multikino - 20-lecie PISF

Polski Instytut Sztuki Filmowej świętuje swoje 20-lecie i z tej okazji na ekranach polskich kin będzie można oglądać najlepsze rodzime produkcje z ostatnich lat. Multikino oferuje seans m.in.:

Sztuka kochania, czyli historia Michaliny Wisłockiej

Bogowie

Zimna wojna

Piosenki o miłości

Jesteś Bogiem

Boże Ciało

fot. Aurum Film

Multikino - kino familijne w maju 2025

Dziadku, wiejemy!

Premiera: 9 maja

Pewnego dnia dziadek Jeremi wywołuje w domu spokojnej starości taki zamęt, że grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie, choć to dla niej trudne, bo Jeremi jest nieprzewidywalny i ma bujną wyobraźnię. Sytuację komplikuje Jagoda, córka Marty, która uwielbia dziadka i podziela jego szalone pomysły. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczynka i dziadek wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku Światło Morza. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody. No i smok – rusza za nimi także smok.

fot. Karolina Grabowska

Lilo i Stich

Premiera: 23 maja

Aktorska adaptacja klasyka Lilo & Stitch, w którym mała samotna dziewczynka zaprzyjaźnia się z kosmitą.

Fot. Materiały prasowe

Pozostałe premiery 30 maja: