Kim jest Madame Web? Nowa superbohaterka Sony; komiksowa mentorka Spider-Mana

Madame Web, czyli przewodniczka po multiwersum, sojuszniczka Spider-Mana, mutantka, już niedługo trafi na duży ekran. Zobaczcie, kim jest postać, jakie ma moce i czemu warto dać szansę filmowi Sony.

Sony Pictures poszerza swój repertuar, jeśli chodzi o kino komiksowe. Już niedługo do Venoma i Morbiusa dołączy Madame Web. Co ciekawe, cała trójka jest w jakiś sposób powiązana z jednym z najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów Marvela, czyli Spider-Manem. I o ile pierwszą dwójkę można zaliczyć do znanych wrogów Pajączka, to w przypadku Madame Web jest wręcz przeciwnie.

Madame Web – początki i moce

Madame Web zadebiutowała w komiksie The Amazing Spider-Man #210 pod szyldem Marvel Comics. Numer został wydany w listopadzie 1980 roku, a bohaterkę stworzyli rysownik John Romita Jr. i scenarzysta Denny O'Neil. Jak widać, Madame Web od samego początku była powiązana z Pajączkiem. Postrzega się ją zwykle jako mentorkę bądź pomocniczkę Spider-Mana, choć jak wszystkie komiksowe postacie zdążyła mieć już wiele różnych wcieleń. Zacznijmy jednak od początku.

Klasyczna wersja Madame Web jest przedstawiana jako mistyczna i enigmatyczna staruszka o wyjątkowych zdolnościach parapsychologicznych. Przez wiele lat prowadziła dość zwyczajne życie, póki nie wykryto u niej rzadkiej neurologicznej choroby, powodującej między innymi utratę wzroku. W końcu została przypięta do maszyny podtrzymującej funkcje życiowe, która składała się z szeregu rurek, kształtem przypominających pajęczynę. Sprzęt był także wyposażony w robotyczne ramiona, zastępujące jej własne, ponieważ miała bardzo słabe kończyny.

Wygląd bohaterki znacznie odbiega od jej potężnych zdolności psychicznych. Jej fizyczna postać jest bardzo krucha i wrażliwa, co kontrastuje z niezwykłymi mocami, takimi jak jasnowidztwo, telepatia, projekcja astralna, manipulowanie umysłami innych osób i prekognicja – czyli wiedza o wydarzeniach, które dopiero mają się zdarzyć. Podczas rytuału Gathering of the Five zyskała nawet na jakiś czas nieśmiertelność. Poza tym kobieta odznacza się wyjątkowym intelektem. Warto jednak zaznaczyć, że źródło jej mocy nie pochodzi od żadnych bóstw ani zjawisk nadprzyrodzonych – Madame Web jest mutantką.

Madame Web – mentorka i pomocniczka Spider-Mana

Madame Web jest w stanie zajrzeć nawet w najbardziej ukryte zakamarki przyszłości, dzięki czemu może przewodzić innymi superbohaterami, ostrzegając ich przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami i służąc poradą. Jest to wyjątkowo przydatne, jeśli chodzi o różne (i liczne) warianty Spider-Mana, dlatego zwykle przyjmuje rolę mentorki. Była nią między innymi dla trzeciej Spider-Woman, młodziutkiej Mattie Franklin, a także Petera Parkera. Nie można też zapomnieć, że przekazała swoje moce Julii Carpenter, czyli drugiej Spider-Woman.

W komiksach po raz pierwszy zaczęła współpracować z Peterem Parkerem po ataku na Daily Globe; superbohater nie był w stanie w pojedynkę zlokalizować przestępców i uratować wydawcę, a moce Madame Web (w które wcześniej nie wierzył, bo miał ją za naciągaczkę) okazały się nie tylko prawdziwe, ale i niesamowicie przydatne. Kobieta odgadła jego sekretną tożsamość, co ostatecznie utwierdziło herosa w tym, że naprawdę jest medium.

Madame Web ma na swoim koncie wiele dokonań. Pomogła Spider-Manowi w pokonaniu Stegrona, który chciał przemienić Nowy Jork w prehistoryczny raj, a także zapobiec zamachowi na kandydata do Kongresu, Barneya Wickera. Dzięki jej wyjątkowym zdolnościom parapsychicznym Peter Parker mógł porozmawiać z ciocią May, która była w śpiączce po tym, jak postrzelili ją poplecznicy Kingpina. Wraz z grupą różnych Spider-Women schwytała i pokonała Charlotte Witter – notabene swoją własną wnuczkę – którą manipulował Doktor Octopus. Niejednokrotnie chroniła także tożsamość Petera Parkera i nawet tortury (na przykład rodziny Kravinoff) nie zmusiły jej do wydania superbohatera.

Warto też wspomnieć, że choć nie miała zbyt wielu ekranowych występów, to już kilka razy znalazła się na srebrnym ekranie. Postać pojawiła się w serialu Spider-Man: The Animated Series, w którym głosu użyczyła jej sama Joan B. Lee, żona Stana Lee, a także w kreskówce Ultimate Spider-Man. W pierwszym przypadku szukała wariantu Pajączka, którym mógłby pokonać Spider-Carnage'a, a w drugim wysyłała herosa na misje po całym multiwersum. Taką rolę – przewodnika Spider-Mana po wieloświecie – ostatecznie zacementowała gra Spider-Man: Shattered Dimensions, w której cztery wersje Człowieka-Pająka musiały połączyć siły, by wspólnie odzyskać Tablicę Porządku i Chaosu.

Madame Web już niedługo na dużym ekranie

Jak wspomniałam wcześniej, Cassandra Webb w komiksach (tuż przed śmiercią z rąk rodziny Kravena Łowcy) zdążyła przekazać swoje moce Julii Carpenter, aby została nową Madame Web. Od tego czasu tylko raz pojawiła się ponownie – jako klon. Ten jednak szybko zniknął.

Co ciekawe, w filmie są i znacznie odmłodzona w porównaniu do komiksów Cassandra Webb (w tej roli Dakota Johnson), i jej komiksowa następczyni Julia Carpenter (w tej roli Sydney Sweeney). W Polsce już 16 lutego – kiedy Madame Web zadebiutuje na dużym ekranie – przekonamy się, co z tego wyniknie. Ja jednak jestem podekscytowana z kilku powodów. Po pierwsze: cieszę się z wszelkich nowości, które są w jakiś sposób powiązane z Pajączkiem. Po drugie: zawsze ekscytuje mnie więcej ekranowych superbohaterek, które jeszcze do niedawna nie dostawały swoich solowych filmów. A po trzecie: okres świetności Madame Web przypada na lata osiemdziesiąte. Uwielbiam, gdy starsi superbohaterowie mają szansę powrócić! Szczególnie że Cassandra Webb ma ogromny potencjał, a ja mam niedosyt herosów z nieco bardziej umysłowymi niż fizycznymi zdolnościami (Profesorowi X przyda się towarzystwo).

A Wy? Macie zamiar wybrać się na seans? Dajcie znać!