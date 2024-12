Mikołajki w Multikinie! Sprawdźcie kinowe propozycje na weekend i mnóstwo atrakcji

Od 6 do 8 grudnia Multikino świętuje mikołajki, zapowiadając nie tylko ciekawe propozycje seansów, ale i atrakcje dla dzieci. Już w ten weekend nie zabraknie kinowych i świątecznych wrażeń.

W piątek 6 grudnia w godzinach 14:00-18:00 i w sobotę 7 grudnia w godzinach 10:00-15:00 w wybranych kinach (Kraków, Szczecin, Warszawa Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Zabrze, Wrocław Pasaż, Lublin, Rzeszów, Olsztyn, Kielce) na dzieci będą czekały świąteczne strefy animacji. Wśród propozycji dla najmłodszych znajdzie się modelowanie baloników, malowanie twarzy czy dekorowanie drewnianych ozdób na choinkę.

W sobotę od 10:00 do 13:00 do innych kin (Gdańsk, Katowice, Poznań Stary Browar, Warszawa Młociny) zawitają z kolei elfy z Wielkiej Fabryki Elfów. Tutaj z kolei wśród atrakcji zaplanowano wspólne zabawy, elfie tatuaże i koło fortuny z nagrodami. Zajęcia te są skierowane dla dzieci w wieku 3-10 lat. Przygotowano także specjalne zniżki dla grup przedszkolnych i szkolnych, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności czy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Multikino – propozycje filmowe

Wspominając o kinie, nie może zabraknąć również propozycji filmowych – tych z kolei w tegorocznym grudniu nie brakuje.

Z pewnością jednym z największych hitów tej zimy jest najnowszy hit Disneya, Vaiana 2. Tytułowa bohaterka i Maui ponownie łączą siły wyruszając w niebezpieczną podróż z dość nietypową załogą. Odpowiadając na wezwanie przodków, wypływają na dalekie i nieznane wcześniej wody Oceanii, aby wypełnić niebezpieczną misję.

fot. materiały prasowe

Zimowa i świąteczna przygoda? Zapewni Wam ją Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja! W tym filmie spełnia się jego największe marzenie – będzie mógł latać ze swoim tatą w elitarnej Powietrznej Eskadrze Świętego Mikołaja. Pojawia się jednak rywalka, która również kandyduje na to miejsce – to Stella, zawadiacka reniferka, która również chętnie przyczyni się do rozdawania prezentów na Boże Narodzenie. Pomimo rywalizacji, oboje lubią się nawzajem, a Niko zachęcony przez swoją konkurentkę pokazuje jej gdzie ukryto słynne sanie Świętego Mikołaja. W noc poprzedzającą Wigilię wychodzi na jaw, że Stella bez pytania zabrała bezcenny pojazd i uciekła z nim w kierunku mroźnej Północy. Niko wspólnie ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi – wiewiórką Juliuszem i łasicą Wilmą, ruszają śladem uciekinierki. Od ich misji zależą święta Bożego Narodzenia, a młody renifer nauczy się, jak być sobą i dokona wielu nieoczywistych wyborów.

fot. materiały prasowe

Dla najmłodszych widzów idealnie nada się bajka Trefliki ratują święta. Treflik i Treflinka nie mogą się doczekać Świąt i prezentów. Kiedy wreszcie nadchodzi Wigilia, rodzeństwo wraz z rodziną zaczynają przygotowania – pieką ciastka, odśnieżają podwórko i ustawiają choinkę. Zostaje im tylko jedna rzecz do

zrobienia – wieszanie ozdób. Dostrzegają jednak, że nie mają bombek. Co gorsza, nikt w mieście ich nie ma! Wszystkie ozdoby nagle poznikały z każdego domu i sklepu. Treflik i Treflinka rozpoczynają śledztwo, aby ustalić, gdzie się podziały bombki. Z pomocą robota Robobota i samego Świętego Mikołaja postarają się uratować Gwiazdkę!

fot. Nowe Horyzonty

Na nieco starszych widzów czeka wyjątkowa opowieść o przyjaźni Elphaby (Złej Czarownicy z Zachodu) i Glindy (Dobrej Czarownicy) – tegoroczny muzyczny hit, Wicked. Cynthia Erivo i Ariana Grande zachwycają na dużym ekranie. Obie bohaterki są studentkami Uniwersytetu Shiz w fantastycznej Krainie Oz i nawiązują głęboką przyjaźń – która stanie jednak na rozdrożu po spotkaniu z Czarodziejem z Krainy Oz. Glinda, pragnie popularności, marzy o władzy, podczas gdy Elphaba pozostanie wierna sobie i tym, którzy ją otaczają. Jej postawa będzie miała jednak nieoczekiwane konsekwencje dla jej przyszłości.

fot. Universal Pictures

Jeszcze jedna propozycja dla całej rodziny, może z tych nieco mniej popularnych? Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami Kina i Yuk opowiada o dwóch zakochanych polarnych liskach, które zostają rozdzielone na wskutek topnienia lodowców. Chcąc się odnaleźć za wszelką cenę, nawiążą po drodze nieoczekiwane przyjaźnie i przeżyją wielką, momentami niebezpieczną przygodę.

materiały prasowe

Dodatkowo oprócz klasycznych filmów, 5, 6, 7 i 8 grudnia na ekranach kin zadebiutuje film koncertowy sanah NA STADIONACH. Dokument ten zabiera widzów w wyjątkową podróż do serca historycznej trasy koncertowej „Uczta nad Ucztami” z 2023 roku; pokazuje drogę, jaką artystka musiała pokonać, by dotrzeć na stadiony. Film, poza widowiskowymi fragmentami koncertów w Chorzowie, Gdańsku i Warszawie, odsłania także kulisy wydarzeń. A te pełne są tego, czego nie widać z perspektywy stadionowego krzesełka: wzlotów i upadków, momentów wzruszeń i zwątpienia oraz emocji i

wyzwań, które towarzyszyły sanah w czasie przygotowań do występów na największych obiektach w Polsce.