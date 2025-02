fot. materiały prasowe

Daredevil, Punisher, Kingpin i inni bohaterowie hitu Netflixa Daredevil powrócili do MCU, ale co z Jessicą Jones, Lukiem Cage’em i Iron Fistem? Producent seriali z ramienia Marvela, Brad Winderbaum, został zapytany o te trzy postacie, które w produkcjach Netflixa były grane przez Krysten Ritter, Mike’a Coltera oraz Finna Jonesa. Wygląda na to, że jest kształtowany plan, by wprowadzić ich do MCU.

Defenders w MCU

Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage i Iron Fist tworzyli grupę superbohaterów Defenders, którzy nawet mieli własny serial pod tym tytułem. Tak odpowiedział na pytanie o te postacie:

– Nie mogę zbyt wiele powiedzieć, ale zdradzę, że zabawa w tej piaskownicy jest bardzo ekscytująca. Oczywiście nie mamy nieograniczonych zasobów do opowiadania historii jak w komiksach. Jeśli coś możesz narysować, możesz to zrobić. Musimy mierzyć się z aktorami i ich czasem oraz masywną skalą produkcji, aby budować filmowe uniwersum, zwłaszcza po stronie seriali. Powiem jednak tak: te wszystkie rzeczy są brane pod uwagę. To jest kreatywnie bardzo ekscytujące i o tym rozmawiamy.

Plotki o powrocie Jessiki Jones wielokrotnie pojawiały się w 2024 roku. Natomiast niewiele mówiło się o Luke’u Cage’u i Iron Fiście. Mało kto chciałby powrotu Finna Jonesa w roli tego drugiego herosa, bo zarówno aktor, jak i jego postać oraz serial były powszechnie krytykowane.

Na razie nie podjęto oficjalnych decyzji dotyczących przyszłości tych postaci. Z wypowiedzi wynika jednak, że szukają dla nich miejsca.