Kuba Błaszczykowski o dokumencie Kuba i swojej przyszłości: Niczego nie wykluczam [WYWIAD VIDEO]

109-krotny reprezentant Polski, Kuba Błaszczykowski, odwiedził nasze studio, by opowiedzieć o nowym sportowym dokumencie platformy streamingowej Prime Video, który opowiada o jego życiu. Zapytaliśmy go również o plany na przyszłość – bliższą i dalszą.

Po filmie dokumentalnym o Robercie Lewandowskim i serialu poświęconym Legii Warszawa platforma streamingowa Prime Video – należąca do giganta, jakim jest Amazon – serwuje nam kolejną sportową produkcję. Tym razem jej bohaterem jest 109-krotny reprezentant Polski i była gwiazda Borussii Dortmund, czyli Kuba Błaszczykowski. Sportowiec odwiedził nasze studio, by opowiedzieć o pracy nad dokumentem. Czy trudno było mu otworzyć się przed kamerą, wywlekać wszystkie brudy i odpowiadać na pytania, które nurtują kibiców w naszym kraju? O co chodziło w konflikcie z Robertem Lewandowskim? Co było przyczyną afery biletowej? Czy Błaszczykowski miał zatarg z selekcjonerem Adamem Nawałką i Zbigniewem Bońkiem, prezesem PZPN? I co najważniejsze – co zamierza robić na sportowej emeryturze? Czy korci go, by zawalczyć kiedyś o pozycję selekcjonera? A może weźmie przykład z Érica Cantony czy Vinniego Jonesa i spróbuje swoich sił na dużym ekranie? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, zapoznajcie się z naszą rozmową, a także z dokumentem w reżyserii Jana Dybusa.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszego wywiadu:

Kuba – Jakub Błaszczykowski

Kuba – o czym jest film?

Film Kuba przedstawi niezwykłą i emocjonalną historię życia i drogę kariery 109-krotnego reprezentanta Polski, byłego kapitana drużyny narodowej, dwukrotnego mistrza Niemiec oraz zdobywcy pucharu Niemiec z Borussią Dortmund. W filmie zobaczycie wzloty i upadki Kuby, prywatne życie i piłkarską drogę. Dokument Papaya Films opowie o początkach, rozwoju i okolicznościach zakończenia zapierającej dech w piersiach kariery. W wywiadach z Błaszczykowskim, jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami z boiska, będziecie mieć okazję poznać historię chłopaka z Truskolasów, który z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych polskich sportowców na świecie. Podczas ostatniej Gali Mistrzów Sportu 89. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" Błaszczykowski został uhonorowany statuetką Superczempiona przyznaną nie tylko za osiągnięcia sportowe, ale także za jego szlachetną postawę poza boiskiem. Nagrodę zadedykował swojej nieżyjącej mamie, o której między innymi opowie w nadchodzącym filmie dokumentalnym.