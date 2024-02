VOD - nowe filmy i seriale na weekend. Co obejrzeć? [Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ i inne]

Reklama

Co oferuje nam VOD w ten weekend? Oto nowe filmy i seriale, które warto obejrzeć na platformach Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV+ i innych.

Co obejrzeć w weekend na VOD? Jak co tydzień śpieszymy z pomocą w udzieleniu odpowiedzi na to dręczące wielu fanów popkultury pytanie, chcąc Wam pokazać nowe filmy i seriale, które ostatnio zadebiutowały bądź dopiero zadebiutują na Netfliksie, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV+ i innych platformach streamingowych. Najbliższe dni dadzą nam sporo emocji sportowych - zagłębimy się w życie Jakuba Błaszczykowskiego czy znów zajrzymy za kulisy Formuły 1. Coś dla siebie znajdą także fani science fiction; nie chodzi tu tylko o Nową konstelację, ale i polskie W nich cała nadzieja.

VOD - nowe filmy i seriale na weekend. Co warto obejrzeć na Netfliksie, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ i innych platformach w dniach 23-25.02?

NETFLIX

23 lutego

24 lutego na Netfliksie pojawią się nowe odcinki seriali Doktor Kryzys, Uwieść króla i The One Piece. W niedzielę będziecie mogli obejrzeć transmisję tegorocznej gali rozdania nagród SAG (Gildii Aktorów Filmowych i Telewizyjnych). Przypomnijmy, że od czwartku w serwisie dostępny jest cały sezon serialu Awatar Ostatni władca wiatru.

AMAZON PRIME VIDEO

23 lutego

Od dziś na Prime Video w ramach abonamentu dostępnych jest także kilka nowych tytułów na licencji, wśród nich filmy Interes życia (2023) z Umą Thurman i Samuelem L. Jacksonem ("Grupa groźnych przestępców poszukująca sposobu na pranie brudnych pieniędzy wpada na pomysł jak zamienić swój biznes w prawdziwe dzieło sztuki. Jako przykrywkę dla swoich nielegalnych interesów wybierają znaną galerię prowadzoną przez charyzmatyczną Patrice. Wszystko jednak wymyka się spod kontroli, gdy udawane dzieła sztuki okazują się prawdziwą sensacją, a ich autor-zabójca staje się sławny") i Bez trzymanki (2023; "Cztery ekscentryczne przyjaciółki wyruszają w podróż w poszukiwaniu biologicznej matki jednej z nich. Podczas wyprawy udaje im się złamać kilka serc i wywołać aferę na międzynarodową skalę, ale ani na krok nie zbliżają się do celu. Gdy wydaje się, że ich wspólna droga to niekończące się pasmo porażek, nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają, że każda z nich odkrywa w sobie coś przełomowego").

Najlepsze nowe seriale 2023 roku wg krytyków (Metacritic). Które tytuły pokonały The Last of Us?

20. Nierozłączne – 79

HBO MAX

23 lutego na platformie zadebiutował drugi odcinek produkcji Rick i Morty: Samuraj i szogun, w której tytułowi bohaterowie przeżywają przygody w świecie anime. Ukazały się także następujące filmy:

24 lutego w HBO Max zadebiutuje film CJ7 z 2008 roku ("Historia ubogiego robotnika z Hongkongu i jego syna, których życie zmienia się za sprawą tajemniczej zabawki"). Dzień później do oferty serwisu wejdą kolejne odcinki seriali Influencerka z przypadku i Ninja Kamui. Warto nadmienić, że od czwartku na platformie znajdziecie również Moc, dokument Seana Penna o Wołodymyrze Zełenskim, i serial Typ: Zabójca ("Ingrid Lewis broni Johna Webstera przed zarzutami o prześladowanie. Mężczyzna zwraca się jednak przeciwko niej").

APPLE TV+

W środę 21 lutego na Apple TV+ zadebiutowały pierwsze trzy odcinki znakomitego serialu science fiction Nowa konstelacja z Noomi Rapace w roli głównej ("Po tragicznym wypadku na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej osamotniona astronautka wyrusza w heroiczną podróż na Ziemię, gdzie odkrywa, że najważniejsze elementy jej życia – w tym mała córka – uległy zmianie"), a także serial dokumentalny Messi i Puchar Świata: Narodziny legendy. Dziś, 23 lutego, w serwisie ukazały się natomiast wszystkie odcinki fenomenalnego serialu dokumentalnego Dźwięki Ziemi ("Ten przełomowy serial wykorzystuje najnowocześniejszą technologię dźwięku i techniki filmowe, by ukazać naszą planetę w nowy, niezwykły sposób poprzez zapierające dech w piersiach, nieznane dotąd dźwięki świata natury") i Część szósta produkcji Władcy przestworzy.

DISNEY+

W ostatnich dniach do biblioteki platformy trafiły nowe odcinki seriali animowanych Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja (trzy premierowe odcinki 3. sezonu), Bob’s Burgers (5 odcinków 14. sezonu) i Głowa rodziny (4 odcinki 22. sezonu). We wtorek 27 lutego na Disney+ zadebiutują pierwsze dwa odcinki długo wyczekiwanego serialu Szogun.

SKYSHOWTIME

W czwartek 22 lutego na SkyShowtime zadebiutowały premierowe trzy odcinki serialu Ted, który jest prequelem dwóch filmów o przygodach pluszowego misia. Od wczoraj na platformie dostępny jest także film Skok z 1988 ("Zdeterminowany wykonać jedną, ostatnią fuchę przed pójściem do więzienia, kryminalny geniusz werbuje grupę młodych pracowników banku do skoku na 80 milionów dolarów i cały amerykański system bankowy"). W serwisie pojawiły się również kolejne odcinki seriali Halo, Kochankowie i włoskiego Non ci resta che il crimine.

INNE SERWISY VOD

Z nowości, które dziś lub w ostatnich dniach zadebiutowały w innych platformach VOD, mogą Was zainteresować: