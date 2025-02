fot. Jan Thijs/Amazon

Amazon MGM Studios rozpoczęło prace na planie filmu o tytule roboczym Jack Ryan, który jest kontynuacją serialu wyświetlanego na platformie streamingowej przez kilka sezonów. John Krasinski powraca w tytułowej roli i jest też współautorem scenariusza z Aaronem Rabinem. Za kamerą stoi Andrew Bernstein, który wcześniej wyreżyserował trzy odcinki drugiego sezonu. Natomiast Rabin był autorem scenariusza pięciu z sześciu odcinków finałowego sezonu.

Jack Ryan – zdjęcia z planu

Tak prezentuje się John Krasinski na planie:

fot. materiały prasowe

Jack Ryan – obsada filmu

Wraz z ogłoszeniem opublikowano pełną główną obsadę nadchodzącej produkcji. Na ekranie powrócą do swoich ról tacy aktorzy jak Wendell Pierce jako James Greer, Michael Kelly jako Mike November oraz Betty Gabriel jako Elizabeth Wright. Do obsady dołączyli także Sienna Miller (G.I. Joe: The Rise of Cobra), Max Beesley (The Outsider, Suits, Mad Dogs), Douglas Hodge (Joker, Penny Dreadful, Black Mirror) oraz JJ Feild (Captain America: The First Avenger).

Szczegóły fabuły nie są znane. Nie ujawniono, czy Jack Ryan trafi do kin, czy będzie dostępny od razu na platformie Prime Video. Biorąc pod uwagę, że jest to kontynuacja serialu streamingowego, bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja.

Data premiery nie została wyznaczona.