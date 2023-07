Mission: Impossible – seria stoi nie tylko akcją, ale też postaciami

Mission: Impossible od prawie 30 lat raczy nas widowiskowymi scenami akcji i szpiegowskimi intrygami. W produkcjach znajdziemy też bohaterów, którym chce się kibicować.

Mission: Impossible to seria szpiegowska, ciesząca się dużą popularnością w świecie kina. Na ekranach możemy ją oglądać od 1996 roku, a w postać głównego bohatera Ethana Hunta nieprzerwanie od 27 lat wciela się Tom Cruise. Z racji tego, że 14 lipca do kin wchodzi najnowsza część zatytułowana Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1, postanowiłem nieco odejść od najlepszych scen akcji i skupić się na postaciach. Bo chociaż jest to widowiskowa seria szpiegowska, to przez te lata twórcy nie gubili z radaru bohaterów i mocno rozwijali przyjacielskie i romantyczne relacje w zespole.

Przez te wszystkie lata seria zdołała przedstawić bohaterów z różnych stron, więc mieliśmy zarówno przyjaciół, jak i wrogów. W każdej z tych grup odnaleźć możemy świetnie napisane charaktery. Z czasem seria zaczęła dbać nie tylko o popisy kaskaderskie, ale też o scenariusze. I dzięki temu połączeniu kibicowanie postaciom stało się jeszcze przyjemniejsze.

Chcąc wybrać tych, którzy wypadają moim zdaniem najlepiej, zerkałem też w stronę sposobów na kreowanie postaci. Scenariusz to oczywiście jedno, a drugie to świetnie dobrani aktorzy, którzy z miejsca łapią chemię między sobą. W swoim subiektywnym rankingu pomijam jednak postać Ethana Hunta – to dość oczywiste, że to jedna z najciekawszych postaci. Pójdę tropem Toma Cruise’a, który nie ma problemu z tym, żeby oddawać pole do popisu pozostałym członkom ekipy. Aktor doskonale wie, że wszyscy grają do jednej bramki. Rzućmy więc światła reflektorów właśnie na pozostałych, którzy dają swój wielki wkład w to, jak funkcjonuje ta seria.

5. Owen Davian ( Philip Seymour Hoffman

Owen Davian jest czarnym charakterem z filmu Mission: Impossible III. To jeden z najbardziej odrażających przeciwników Ethana Hunta. Jego bezwzględność, umiejętności manipulacyjne i brutalność stanowią poważne zagrożenie dla zespołu IMF. Jest jednocześnie spokojny i wyrachowany. Potrafił przerazić kogoś tak nieustraszonego jak Hunt i nie zawahał się posunąć do najgorszych czynności takich jak tortury. Hoffman wspaniale odegrał tę postać, dodając jej warstwę mroku i szaleństwa. Za każdym razem, gdy pojawiał się na ekranie, przyprawiał mnie o ciarki.

Materiały prasowe

4. Isla Faust ( Rebecca Ferguson

Ilsa to agentka MI6, która pojawia się po raz pierwszy w filmie Mission: Impossible – Rogue Nation. Jej złożona osobowość, umiejętności bojowe i zdolność do niezawodnej infiltracji sprawiają, że jest nieodłącznym elementem serii. Mimo że jej motywy często są niejasne, Ilsa zawsze wydaje się dążyć do dobra, co sprawia, że jest interesującą postacią. Jej ambicje i spryt stanowią zarówno zagrożenie, jak i wartość dla zespołu. Ponadto niewyjaśnione tajemnice z przeszłości sprawiają, że jest bardziej intrygująca i tajemnicza.

Materiały prasowe

3. Solomon Lane ( Sean Harris

Solomon Lane, główny antagonista w filmach Mission: Impossible – Rogue Nation oraz Mission: Impossible – Fallout, jest niezapomnianym przeciwnikiem Ethana Hunta i jego zespołu. Zbuntowany agent brytyjskiego wywiadu, którego celem jest zniszczenie porządku świata. Geniusz, wybitny taktyk, a także wyśmienity wojownik – te cechy powodują, że był prawdopodobnie jednym z najgroźniejszych przeciwników Hunta i jego ekipy. To mój ulubiony złoczyńca z całej serii, ponieważ przewyższa umiejętnościami oraz doświadczeniem głównego bohatera. Taki przeciwnik gwarantuje o wiele więcej emocji w trakcie seansu.

Materiały prasowe

2. Luther Stickell ( Ving Rhames

Luther jest lojalnym członkiem zespołu IMF i jednym z najbliższych przyjaciół Ethana. Jako jedyny (oprócz głównego bohatera) pojawia się w każdej części. Jego doświadczenie jako komunikacyjnego eksperta i technicznego specjalisty czynią go niezwykle cennym członkiem zespołu. Luther jest zarówno inteligentny, jak i odważny, zawsze gotowy podjąć ryzyko, aby pomóc swoim kolegom. Jego lojalność wobec Ethana i zespołu IMF jest niezachwiana, a umiejętności techniczne i zdolność do rozwiązywania skomplikowanych zagadek są niezastąpione. Luther oferuje nie tylko pomoc techniczną, ale też stanowi moralne wsparcie dla innych członków zespołu.

Materiały prasowe

1. Benji Dunn ( Simon Pegg

Benji to mój ulubiony bohater w całej serii. Postać, która ewoluowała z niepozornego technicznego eksperta do niezastąpionego członka zespołu. Jego inteligencja, umiejętności hakowania i nieoceniony wkład w rozwiązywanie zagadek przyczyniają się do powodzenia wielu misji. Benji jest również postacią komediową, wprowadzającą nieco luzu i humoru do serii Mission Impossible – i właśnie dlatego jest on moją ulubioną postacią. Przełamuje dramatyczne lub intensywne sceny akcji lekkim humorem, dzięki czemu filmy ogląda się o wiele przyjemniej. Simon Pegg idealnie nadaje się do tej roli.

Materiały prasowe

Podzielcie się koniecznie w komentarzach swoimi typami.