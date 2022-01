Mity i magia. Krótka historia legendarnych stworzeń

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad początkiem mitologicznych stworzeń? Jak to wszystko wyglądało? Czy ludzie w dzisiejszych czasach wierzą jeszcze w tajemnicze opowieści? W tym artykule pokażę Wam, skąd twórcy popkultury czerpali inspiracje w gatunku fantasy. Skupiam się na poszczególnych stworach i ich historii ze znanych z wierzeń i mitów.

Od olbrzymów i przerażających trolli po magiczne elfy - mityczne stworzenia od zarania dziejów podbijały wyobraźnię. Kultura na całym świecie przekazywała opowieści przez wiele pokoleń.

Legendarne bestie i istoty nadal nas urzekają, ponieważ historie z dawnych lat otrzymują współczesne aktualizacje w książkach, filmach i telewizji. W przypadku serialu fantasy Carnival Row widzowie poznają świat, w którym wróżki i faunowie żyją jako "imigranci" w rozdartej wojną Ziemi. Postacie te budzą strach, a ludzie z tego powodu ograniczają swoją swobodę.

"Mityczne stworzenia występujące w folklorze wykonują wiele różnych zadań" - mówi Simon Young, brytyjski historyk folkloru i współautor książki Magical Folk: British and Irish Fairies, 500 AD to the Present.

[One] stoją na straży moralności, egzekwują tabu, łączą się z boskością, ostrzegają przed niebezpieczeństwami i co najważniejsze, dostarczają rozrywki. Gdybym jednak miał to podsumować, powiedziałbym, że uczą nas skromności. Są rzeczy większe od nas, które dostrzegamy i takie, których nawet nie potrafimy sobie wyobrazić: rzeczy, które w każdym razie są poza naszą kontrolą. To jest to, co nieznane. Ciemność pod schodami, poza ścieżką w lesie lub w sercu naszego bliźniego.

Trolle

fot. Materiały Prasowe (Łowca Trolli, 2010)

Norweskie trolle po raz pierwszy weszły do popkultury i stały się powszechnie znane dzięki lokalnym pisarzom i kolekcjonerom opowieści ludowych. Peter Christen Asbjørnsen i Jørgen Engebretsen Moe opublikowali w 1841 roku zbiór tradycyjnych norweskich historii zatytułowany Norske-Eventyr, który natychmiast zyskał popularność na scenie literackiej. Ich dzieło zostało przetłumaczone na język angielski w 1858 roku jako Popular Tales from the Norse i zyskało sławę w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Potęga trolli urosła jeszcze bardziej dzięki J.R.R. Tolkienowi i Władcy Pierścieni. Twórca obsadził ich w roli antybohaterów. Podobnie zrobiło wielu innych pisarzy, którzy inspirowali się staronordyjską tradycją.

W świecie tolkienowskim znani są również orkowie. To jedna z ras zamieszkujących Śródziemie, wywodząca się z elfów schwytanych przez Morghota, który uczynił ich swoimi niewolnikami. W pierwotnym wydaniu Hobbita i wczesnych szkicach Władcy Pierścieni Tolkien nazywał orków goblinami lub hobgoblinami. W późniejszym okresie występowały już jako orki i Uruk-hai.

Tolkienowskie trolle dzielą się na dwa rodzaje: starożytne istoty "o tępej i bryłowatej naturze" i braku zdolności mówienia oraz stwory wyhodowane przez Saurona - gwałtowne olbrzymy pełne gniewu. W Hobbicie autor dodał komediowy zwrot akcji z ich udziałem, gdy Bilbo Baggins prawie został przez nich zjedzony. Z opresji uratował go Gandalf, który odwrócił uwagę oprawców, aż wzeszło słońce i zamieniło je w kamień.

Żeńskim odpowiednikiem trolla była huldra - demon ze skandynawskich wierzeń ludowych. Była piękną, nagą kobietą z długimi włosami i krowim lub lisim ogonem.

Należy wspomnieć również o ograch. To rasa człekokształtnych, okrutnych potworów jedzących ludzkie mięso. W przeciwieństwie do trolli są inteligentne. Jednym z najsłynniejszych ogrów we współczesnej kulturze jest Shrek, bohater filmów o tym samym tytule. W świecie Warhammer Fantasy te istoty są wielkimi humanoidami (każdy byt, którego kształt ciała przypomina ludzkie) z obsesją na punkcie jedzenia. Wiodą życie koczownicze po tym, jak upadek asteroidy zniszczył ekosystem, który umożliwiał im łatwe przetrwanie.

Dziś trolle (w tym ogry, orkowie i gobliny) wyszły daleko poza mitologię nordycką i skandynawski folklor. Stały się postaciami z filmów fantasy, literatury, gier fabularnych. Ich podobizny można znaleźć na półkach sklepów z zabawkami. Cały mit, który stworzyliśmy wokół trolli, często dotyka strachu przed tym, co wydaje nam się obce.

"Spójrzcie na nich, powiedziała matka trolla. Spójrzcie na moich synów! Nie znajdziesz piękniejszych trolli po tej stronie księżyca." John Bauer (1915)

Jeśli wierzyć współczesnej kulturze popularnej, trolle to małe, szczęśliwe stworzenia z kolorowymi włosami, które sporadycznie śpiewają i tańczą. Skandynawski folklor przedstawia jednak ich inne oblicze. W tradycyjnej mitologii te monstrualne, nieco humanoidalne istoty byly wrogo nastawione do ludzi. Zajmowały zamki, z których wychodziły tylko w nocy, ponieważ wystawienie się na światło słoneczne oznaczało albo przerażającą śmierć, albo życie na zawsze "zawieszone w kamieniu". Mówi się nawet, że niektóre zabytki Norwegii powstały z trolli.

W innych opowieściach te brutalne stworzenia mieszkały w górach. Miały zniekształcone rysy twarzy, przez które przypominały neandertalczyka. Jeszcze inne regionalne przekazy mówiły o trollach, które miały swoje domy głęboko w podziemnych jaskiniach. Opisywano je jako jeszcze brzydsze - z krępymi kończynami, tłustymi brzuchami i skórą pokrytą śluzem. Nie ma zgodności co do tego, czy były złe. Portretowano je jednak jako doskonałych złodziei, którzy pod płaszczykiem niewidzialności wchodzili do domów, by kraść jedzenie i czynić inne szkody.

Jest jeden stwór, który szczególnie wzbudza strach w sercach dzieci - Grýla, islandzka kobieta troll, która terroryzuje rodziny w czasie najbardziej wesołego okresu w roku, Bożego Narodzenia. W grudniu schodzi ze swojego zimnego górskiego legowiska, aby porywać chłopców i dziewczynki. Później przyrządza z nich gulasz.

fot. Materiały Prasowe

Grýla ma wrodzoną zdolność do wyczuwania, czy dzieci były niegrzeczne. Przed XVII wiekiem nie zwracała uwagi na to, kiedy przechadzała się po miastach i ucztowała. Jednak wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa i rozwojem tradycji bożonarodzeniowej zaczęła pojawiać się tylko w okresie świątecznym. Jej głód był tak wielki, że zjadała własnych partnerów. Co ciekawe, miała trzech mężów i trzynaścioro dzieci, znanych jako Yule Lads.

Wróżki

Zgodnie z tradycją szkocką wróżki można podzielić na dwie podstawowe kategorie. Pierwsza z nich to "Seelie Court". Słowo "seelie" tłumaczy się z języka angielskiego jako "błogosławione". Istoty te znane są z tego, że pomagają ludziom w potrzebie. Jednak lepiej z nimi nie zadzierać. Mogą być niebezpieczne, jeśli zostaną urażone. Do grupy wróżek z Dworu Niesseelie należą zaś niespokojne dusze zmarłych.

pinterest.com

W opowieściach przekazywanych na całym świecie istniały różne wersje tego stworzenia. Mitologia grecka miała swoje nimfy. Folklor irlandzki opowiadał o leprechaunie, często zrzędliwym, skłonnym do psot podtypie wróżki. Wystarczy zwrócić uwagę na Samoańczyków i rdzennych mieszkańców Ameryki, a znajdziemy tam postacie ludowe, które przypominają to, co było lub jest uważane za wróżkę. Wielokrotnie wróżki - znane również jako fae, wee folk, good folk lub ludzie pokoju - były definiowane jako mistyczne istoty o humanoidalnym wyglądzie.

Co przychodzi nam na myśl, gdy wyobrażamy sobie wróżkę? Prawdopodobnie malutka, skrzydlata istota - często przybierająca postać pięknej kobiety, która używa magicznego pyłku do robienia dobrych uczynków dla ludzi. Taki obraz wróżek często pojawia się w nowoczesnych książkach dla dzieci, w rzeczywistości mają one mroczniejszą i bardziej złowrogą przeszłość ludową. Niektóre tradycyjne opowieści z Anglii, Irlandii i Szkocji przedstawiają te nadprzyrodzone stworzenia jako bezduszne, niegodziwe, pełne temperamentu jednostki, które były skłonne do morderstw i porwań. Nie zawsze są też malutkie. W zależności od regionu mogą być wielkości człowieka, a nawet większe.

Pierścienie wróżek

"Pierścień Wróżek" William Holmes Sullivan

Fairy Rings to naturalnie występujące pierścienie grzybów, które są miejscem zgromadzeń wróżek. Niektóre z legend zachodnioeuropejskich mówią, że nie należy wchodzić do środka, ponieważ to może prowadzić do wielu tragicznych konsekwencji - np. śmierci za młodu. W innych opowieściach twierdzono, że nieszczęśnicy byli zmuszani tańczyć wokół pierścienia, aż umarli z wyczerpania lub szaleństwa. Wierzono również, że pierścienie są natychmiastowymi portalami do królestwa wróżek, a tam - po zjedzeniu lub wypiciu czegoś - można było zostać uwięzionym na wieczność.

Elfy

fot. Materiały Prasowe

Elfy wywodzą się z mitologii germańskiej. W Europie można w zasadzie spotkać ludzi, którzy wciąż w nie wierzą. Te istoty były znane jako bóstwa przyrody i płodności. Wiecznie młode i obdarzone nieprzeciętną urodą. Wiadomo, że zamieszkiwały miejsca pod ziemią, jaskinie, studnie i źródła. Niektóre elfy opiekowały się lasem. Na przykład - Schwarzwald, czyli Czarny Las w Niemczech, jest uważany za mistyczny ze względu na to, że mieszkają tam elfy. Jedna z najbardziej znanych historii dotyczących Czarnego Lasu opowiada o człowieku, który cały w ogniu sfrunął z drzew na świątynię. Kiedy mieszkańcy miasta próbowali go ukamienować, odleciał i nigdy więcej go nie widziano. Został okrzyknięty Ognistym Elfem z magiczną mocą.

Dwór Świetlisty i Dwór Mroczny może odzwierciedlać wcześniejszy (średniowieczny) podział germańskich elfów na: elfy światła (Ljósálfar) oraz mroczne lub czarne elfy (Dökkálfar). Elfy i wróżki należą właściwie do tej samej rodziny.

Asrai to wodne wróżki-duchy, podobne do syren, rusałek. Używają światła księżyca jako pożywienia. Niektóre źródła podają, że są płochliwe i nieśmiałe, mają zaledwie od 2 do 4 stóp wzrostu. Gdzie indziej mówi się, że są wysokie i zwinne. Śmiertelnie obawiają się słońca i... pojmania. Jeśli komuś uda się je złapać lub muśnie je najmniejszy promień słońca, zamieniają się w kałużę.

Znana jest opowieść o rybaku, który złapał wodną wróżkę. Jej skóra była lodowata! Ramię mężczyzny, które asrai dotknęła podczas walki o wolność i życie, przenigdy nie zostało rozgrzane.

Inne bajki z Cheshire i Shropshire (hrabstwa angielskie) opowiadają o rybaku, który złapał asrai i umieścił ją w swojej łodzi. Istota zaczęła błagać o wolność w niezrozumiałym języku, a dotyk jej dłoni palił skórę rybaka i pozostawił na niej znamię.

"Taniec elfów" Nils Blommér (1850)

W niemieckim folklorze elfy przekształciły się z bożków w psotne chochliki, które mogły powodować choroby bydła i ludzi, a także zsyłać na śpiących koszmary. Niemieckie słowo Albtraum (koszmar) dosłownie znaczy „elfi sen”, a jego archaiczny odpowiednik Albdruck („elfi ucisk”) powstał w wyniku przekonania, że upiorne sny powodują elfy siedzące na klatce piersiowej śpiącego. Podobnymi stworzeniami o słowiańskim rodowodzie są: Dusiołek Leśmiana i Zmora, zwana też marą.

Najbardziej znaną baśnią o elfach jest Szewczyk i Elfy autorstwa braci Grimm. W tej historii elfy są nagie. Zajmują się - podobnie jak skrzaty - robieniem butów. W ten sposób pomagają szewcowi, który z kolei nagradza ich pracę ubraniami. Stworzenia są zachwycone, zabierają rzeczy i znikają na zawsze (podobnie zachowują się skrzaty domowe w serii książek o Harrym Potterze).

Poza tym w niemieckim folklorze umierającym pojawia się przed oczyma elf bądź nawet król elfów ( jak irlandzka zjawa banshee)- z wyrazu jego twarzy można wyczytać, czy śmierć będzie łagodna, czy bolesna. Ten aspekt legendy unieśmiertelnił Goethe w swym poemacie Król Elfów, do którego muzykę napisał Schubert.

Centaury

Centaury to rasa stworzeń z mitologii greckiej (pół ludzie, pół konie) zamieszkiwała góry i lasy Tesalii i Arkadii. W starożytnych opowieściach były znane z bezprawnego barbarzyństwa, z tendencją do nadmiernego spożywania alkoholu i miłosnych uniesień. Reprezentowały nieokiełznaną, niekontrolowaną stronę ludzkości.

Wyjątkiem był słynny centaur Chiron, wychowawca wojownika Achillesa, który należał do tych mądrych, cywilizowanych i życzliwych. Chiron pokonał swoje zwierzęce instynkty i dzięki temu mógł osiągnąć wyższy poziom oświecenia. Jego historia stała się symbolem życia dla dobra innych, a nie dla własnego interesu.

fot. Materiały Prasowe

Pochodzenie tych mitycznych istot może być oparte na tradycji polowania konnego na byki w Tesalii. W rzeczywistości niektóre źródła twierdzą, że słowo "centaur" pochodzi od słowa "zabójca byków". W micie stworzenia te wypiły tyle wina na weselu króla Lapithae, że próbowały uciec z panną młodą. Mówi się, że doszło wtedy do zaciekłej bitwy z Lapithami - centaury zostały pokonane i przepędzone.

Bitwy centaurów z bogami i bohaterami - znane jako centauromachy - pojawiają się w sztuce starożytnej Grecji, zdobią ceramikę i świątynie. Uważa się, że stwory te były symbolem walki między dzikością a cywilizacją. W Partenonie centaury pojawiają się wśród wrogów państwa greckiego, w tym olbrzymów i Trojan. We współczesnej literaturze są jednak często przedstawiane jako wspierające siły dobra. Choć nadal bywają groźne i tajemnicze, występują również w roli sprzymierzeńców.

"Satyr" Jacob Jordaens

Centaury, choć prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalne, nie są jedynymi hybrydowymi stworzeniami o ludzkim pochodzeniu w starożytnej Grecji. Istnieje harpia, pół kobieta, pół ptak, która porywa dzieci i dusze; jest uosobieniem gwałtownych porywów wiatru. W kategorię wpisuje się również notorycznie hedonistyczny półkozioł satyr i Minotaur - bezwzględny potwór z głową byka i wiele innych.

Jeśli znacie jakieś historie lub przepowiednie związane z mitologicznymi stworzeniami, podzielcie się nimi w komentarzu.