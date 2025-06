Jensen Ackles w serialu akcji Prime Video. Opinie są podzielone

fot. Prime Video

Countdown to nowy akcyjniak twórcy franczyzy FBI z gwiazdorską obsadą. Na pierwszym planie zobaczymy Jensena Acklesa, Ericka Dane'a oraz Jessicę Camacho. Pierwsze epizody zadebiutują już jutro, 25 czerwca, na platformie Prime Video. Tymczasem w Internecie już można przeczytać pierwsze recenzje.

Countdown - pierwsze recenzje

Tym razem krytycy nie byli jednoznaczni w ocenie. Część z nich była pozytywnie zaskoczona nowym projektem, podczas gdy inni głośno wyrazili swoje rozczarowanie.

Z pozytywów, Countdown to podobno intrygujący kryminał, który angażuje widzów już na samym początku. LaNeysha Champbell doceniła fakt, że serial bardziej koncentruje się na bohaterach i emocjach niż szybkiej akcji.

Nie jest to jednak serial "oryginalny". Tak przynajmniej twierdzi Jeff Ewing z Collidera, który zasugerował, że ta produkcja może być schematyczna. Nick Schager (The Daily Beast) ostrzej skomentował 1. sezon Countdown. Nazwał go "niezgrabnym, uproszczonym i niewiarygodnym", krytykując jego "generyczność".

Z kolei Ross McIndoe zasugerował, że serial wydaje się przestarzały według dzisiejszych standardów. Określił, że Countdown przypomina "serial o policjantach ze starszej, bardziej konserwatywnej epoki telewizji".

