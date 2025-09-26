VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Apple TV+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w ten ostatni weekend września na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+, SkyShowtime i innych.

Ten weekend na VOD zapowiada się imponująco. Z nowymi sezonami powróciły seriale Alice in Borderland, Kulawe konie oraz Tulsa King. Na uwagę zasługują takie nowości, jak animacja Marvel Zombi i Atomic z Alfie'm Allenem oraz Shazadem Latifem. Miłośnicy dokumentów powinni sprawdzić Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma. Do tego na streamingu są już dostępne tegoroczne kinowe hity: Fantastyczna 4: Pierwsze kroki oraz Zniknięcia. Może też Was zainteresować Czerwona Sonja.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (22 - 28 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Disney+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka ciekawych nowości, w tym francuską komedię z Omarem Sy oraz hiszpański serial dramatyczny pt. Ángela.

Francuski kochanek Premiera 26 września.

Rut i Boaz Premiera 26 września.

Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 4 (2025) - anime. Młodzi trenerzy Pokemonów - Liko, Roy i Dot - udają się do regionu Paldei, aby opanować Terastalizację i odkryć tajemnicę Terapagosa. Premiera 26 września.

Ángela Premiera 26 września.

Jeśli to nie są produkcje, które wzbudziły Wasz entuzjazm, to możecie sprawdzić inne nowości z tego tygodnia:

Ród Guinnessów (2025) - brytyjski serial dramatyczny. Arthur. Edward. Anne. Benjamin. Kiedy ich ojciec umiera, czwórka rodzeństwa Guinnessów dostaje mniej, niż chcieli - i więcej, niż się spodziewali. Premiera 25 września.

Ponadto w bibliotekę Netflixa uzupełniły takie oto wybrane tytuły:

Disney+

W tym tygodniu na Disney+ trafił nowy serial animowany od Marvela. Miłośnicy dokumentów też znajdą coś dla siebie.

Marvel Zombi Premiera wszystkich odcinków 24 września.

Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma Premiera 24 września.

Disney+

Fundament zła (2025) - Charles Blakey pechowo zgadza się wynająć swoją piwnicę tajemniczemu nieznajomemu. W głównych rolach występują Willem Dafoe i Corey Hawkins.

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

Apple TV+

Na Apple TV+ powrócił chwalony serial Kulawe konie, w którym w głównej roli występują Gary Oldman i Jack Lowden.

Kulawe konie (2025) - W piątym sezonie wszyscy są podejrzliwi, gdy nerd technologiczny Roddy Ho ma nową, czarującą dziewczynę. Kiedy w mieście dochodzi do serii coraz dziwniejszych zdarzeń, agenci muszą odkryć, jak wszystko jest ze sobą powiązane. W końcu Lamb wie, że w świecie szpiegostwa zawsze obowiązują londyńskie zasady, aby zawsze się osłaniać. Premiera pierwszego odcinka 5. sezonu 24 września.

Jesteś tylko Ty Premiera 26 września.

Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:

Prime Video

W tym tygodniu Prime Video trafił film akcji Shadow Force. Nie zapomnijcie też obejrzeć nowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.

SkyShowtime

W tym tygodniu na SkyShowtime nie brakuje interesujących nowości. Z nowym sezonem powrócił Tulsa King z Sylvestrem Stallone'em. Na uwagę zasługuje thriller Atomic.

Tulsa King Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 25 września.

Atomic Premiera dwóch pierwszych odcinków 26 września.

Warto też nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

W ten weekend warto obejrzeć ma HBO Max kilka nowości:

Anatomia chaosu - Po podejrzanej śmierci siostry życie młodego lekarza Ozana wywraca się do góry nogami. Poszukiwanie prawdy wciąga go w przestępczy półświatek Stambułu, gdzie niesprawiedliwość, zdrada i walka o władzę splatają się w niebezpieczną grę. Premiera pierwszego odcinka 26 września.

Diabeł ma zajęcie - HBO przedstawia bezkompromisowy dokument ukazujący codzienność Tracy - szefowej ochrony w klinice aborcyjnej w Atlancie. Premiera 24 września.

Terry Gilliam: Potęga wyobraźni - Dokument zagłębia się w fantastyczny świat Terry’ego Gilliama, ukazując jego wizjonerski wpływ na historię kina. Premiera 25 września.

Ponadto bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto produkcje:

CANAL+

Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:

INNE SERWISY VOD:

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Ben Grimm/Stwór (Ebon Moss-Bachrach) stają przed wielkim wyzwaniem. Zmuszeni są zachować równowagę między życiem superbohaterów i utrzymaniem więzi rodzinnych, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem (Ralph Ineson) i jego enigmatycznym heroldem Srebrnym Surferem (Julia Garner). Nie dość, że Galactus pragnie pożreć naszą planetę, to jeszcze niespodziewanie sprawy nabierają bardzo osobistego charakteru...

