VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Apple TV+ i inne)
Co obejrzeć w ten ostatni weekend września na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+, SkyShowtime i innych.
Ten weekend na VOD zapowiada się imponująco. Z nowymi sezonami powróciły seriale Alice in Borderland, Kulawe konie oraz Tulsa King. Na uwagę zasługują takie nowości, jak animacja Marvel Zombi i Atomic z Alfie'm Allenem oraz Shazadem Latifem. Miłośnicy dokumentów powinni sprawdzić Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma. Do tego na streamingu są już dostępne tegoroczne kinowe hity: Fantastyczna 4: Pierwsze kroki oraz Zniknięcia. Może też Was zainteresować Czerwona Sonja.
Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.
NETFLIX
Na ten weekend Netflix przygotował kilka ciekawych nowości, w tym francuską komedię z Omarem Sy oraz hiszpański serial dramatyczny pt. Ángela.
- Francuski kochanek (2025) - francuska komedia romantyczna. Omar Sy i Sara Giraudeau grają słynnego aktora i paryską kelnerkę w opowieści o miłości, która zupełnie zawraca w głowach. Premiera 26 września.
- Rut i Boaz (2025) - film romantyczny. Idąc za głosem wiary i brzmiącej w sercu muzyki, Ruth, piosenkarka z Atlanty, rusza do małego miasteczka, gdzie dzięki winiarzowi Boazowi znajduje miłość i swój prawdziwy głos. Premiera 26 września.
- Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 4 (2025) - anime. Młodzi trenerzy Pokemonów - Liko, Roy i Dot - udają się do regionu Paldei, aby opanować Terastalizację i odkryć tajemnicę Terapagosa. Premiera 26 września.
- Ángela (2025) - hiszpański serial dramatyczny. W pozornie idealnej rodzinie Angela musi znosić życie z agresywnym mężem, aż do momentu, gdy pojawienie się Edu na nowo rozbudza w niej pożądanie... Premiera 26 września.
Jeśli to nie są produkcje, które wzbudziły Wasz entuzjazm, to możecie sprawdzić inne nowości z tego tygodnia:
- Niespodziewany gość (2025) - kolumbijski serial dramatyczny. Lorenzo ma wszystko - piękną rodzinę, luksusowy dom i perspektywy na błyskotliwą karierę polityczną. Życiowy chaos wprowadza dopiero wizyta tajemniczej przyjaciółki jego żony. Premiera 24 września.
- Na marginesie (2025) - kanadyjski serial dramatyczny. Świeżo upieczony policjant odkrywa, że stara szkoła jego ciężarnej szkoły może być powiązana z zaginięciami nastolatków w ich cichym miasteczku w Vermont. Premiera 25 września.
- Alice in Borderland (2025) - japoński serial science fiction. Pozbawieni wszelkich wspomnień o Pograniczu Arisu i Usagi trafiają do realnego świata i poznają Ryujiego - profesora zafiksowanego na punkcie ocierania się o śmierć. Premiera 3. sezonu 25 września.
- Ród Guinnessów (2025) - brytyjski serial dramatyczny. Arthur. Edward. Anne. Benjamin. Kiedy ich ojciec umiera, czwórka rodzeństwa Guinnessów dostaje mniej, niż chcieli - i więcej, niż się spodziewali. Premiera 25 września.
Ponadto w bibliotekę Netflixa uzupełniły takie oto wybrane tytuły:
- Scissor Seven - sezon 5
- Ojciec chrzestny
- Ojciec chrzestny 2
- Ojciec chrzestny: Epilog – Śmierć Michaela Corleone
- Baywatch. Słoneczny Patrol
- Stoker
- Jak stracić chłopaka w 10 dni
Disney+
W tym tygodniu na Disney+ trafił nowy serial animowany od Marvela. Miłośnicy dokumentów też znajdą coś dla siebie.
- Marvel Zombi (2025) - zdesperowana grupa ocalałych naraża życie, by uratować świat przed obdarzonymi supermocami zombi. Premiera wszystkich odcinków 24 września.
- Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma (2025) - Wojny Sneakersów: Adidas kontra Puma to historia zaciętej, wieloletniej rywalizacji dwóch światowych gigantów mody sportowej, zrodzonej z rodzinnego konfliktu. Bracia Adi i Rudi Dasslerowie, założyciele Adidasa i Pumy, przekształcili swoją osobistą wrogość w walkę o dominację w świecie sportu. Serial ujawnia początki rozłamu, ich innowacyjny wkład w kulturę sportu oraz wpływ tej rywalizacji na przemysł tenisówek. Dzięki wywiadom z ekspertami, sportowcami i osobami związanymi z obiema markami, serial ukazuje kluczowe momenty w historii Adidasa i Pumy, ich wpływ na globalną modę oraz dziedzictwo, które ukształtowało współczesny świat sportu. To opowieść o braciach, których konflikt na zawsze zmienił zasady gry. Premiera 24 września.
- Fundament zła (2025) - Charles Blakey pechowo zgadza się wynająć swoją piwnicę tajemniczemu nieznajomemu. W głównych rolach występują Willem Dafoe i Corey Hawkins.
Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:
- Breslau
- Zbrodnie po sąsiedzku
- Obcy: Ziemia (finał sezonu)
Apple TV+
Na Apple TV+ powrócił chwalony serial Kulawe konie, w którym w głównej roli występują Gary Oldman i Jack Lowden.
- Kulawe konie (2025) - W piątym sezonie wszyscy są podejrzliwi, gdy nerd technologiczny Roddy Ho ma nową, czarującą dziewczynę. Kiedy w mieście dochodzi do serii coraz dziwniejszych zdarzeń, agenci muszą odkryć, jak wszystko jest ze sobą powiązane. W końcu Lamb wie, że w świecie szpiegostwa zawsze obowiązują londyńskie zasady, aby zawsze się osłaniać. Premiera pierwszego odcinka 5. sezonu 24 września.
- Jesteś tylko Ty (2025) - Laura i Simon są najlepszymi przyjaciółmi od czasów studiów. Z biegiem lat zdali sobie sprawę, że łącząca ich relacja nie jest tylko platoniczna. Czy mogą - i czy powinni - postawić na szali wszystko, aby zgłębić uczucie, które istniało od dawna? Premiera 26 września.
Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:
Prime Video
W tym tygodniu Prime Video trafił film akcji Shadow Force. Nie zapomnijcie też obejrzeć nowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.
- Shadow Force (2025) - akcja, dramat. Kyrah (Kerry Washington) i Isaac (Omar Sy), byli liderzy elitarnej międzynarodowej jednostki, złamali kodeks zakochując się w sobie. Gdy na świat przychodzi ich syn, para znika z radaru, próbując rozpocząć nowe życie z dala od przemocy i chaosu. Ale przeszłość nie zapomina… Jeden fałszywy krok sprawia, że dawni koledzy wyruszają na łowy i użyją wszelkich możliwych metod, by ich dopaść i zabić.
SkyShowtime
W tym tygodniu na SkyShowtime nie brakuje interesujących nowości. Z nowym sezonem powrócił Tulsa King z Sylvestrem Stallone'em. Na uwagę zasługuje thriller Atomic.
- Tulsa King (2025) - serial gangsterski. Chcąc załatwić układ w sprawie gorzelni, Dwight musi poradzić sobie z presją ze strony gangów i policji. Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 25 września.
- Atomic (2025) - thriller. Kiedy przemytnik narkotyków, Max i były islamski terrorysta, JJ, spotykają się na pustyni w Północnej Afryce, rozpoczyna się brutalna duchowa przygoda, podczas której doświadczą najważniejszej misji swojego życia. Premiera dwóch pierwszych odcinków 26 września.
Warto też nadrobić nowe odcinki seriali:
HBO Max
W ten weekend warto obejrzeć ma HBO Max kilka nowości:
- Anatomia chaosu - Po podejrzanej śmierci siostry życie młodego lekarza Ozana wywraca się do góry nogami. Poszukiwanie prawdy wciąga go w przestępczy półświatek Stambułu, gdzie niesprawiedliwość, zdrada i walka o władzę splatają się w niebezpieczną grę. Premiera pierwszego odcinka 26 września.
- Diabeł ma zajęcie - HBO przedstawia bezkompromisowy dokument ukazujący codzienność Tracy - szefowej ochrony w klinice aborcyjnej w Atlancie. Premiera 24 września.
- Terry Gilliam: Potęga wyobraźni - Dokument zagłębia się w fantastyczny świat Terry’ego Gilliama, ukazując jego wizjonerski wpływ na historię kina. Premiera 25 września.
Ponadto bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto produkcje:
- Miami Vice - Filmowa wersja kultowego serialu z lat osiemdziesiątych. Nagrodzony Oscarem Jamie Foxx oraz bożyszcze nastolatek Colin Farrell jako detektywi Crockett i Tubbs z narażeniem życia rozpracowują narkotykowy gang.
- Do diabła z miłością - Rok 1962. Feministka Barbara Novak pisze bestsellerową książkę, w której punktuje wszystkie wady miłości. Pomimo, że odniosła wielki sukces, wielu mężczyzn zniechęcają jej poglądy. Jednym z nich jest modny pisarz, który postanawia ją w sobie rozkochać.
CANAL+
Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:
- Minuta Ciszy
- Gangi Londynu - 3. sezon
- The Walking Dead: Daryl Dixon
- Spinners - Nastoletni kierowca, pracujący dotąd dla gangu, chce zmienić swoje życie. Ucieczki szuka w ekstremalnym sporcie samochodowym.
INNE SERWISY VOD:
- Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Megogo, Player.pl, Play Now, PilotWP) - Reed Richards/Pan Fantastyczny (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Ben Grimm/Stwór (Ebon Moss-Bachrach) stają przed wielkim wyzwaniem. Zmuszeni są zachować równowagę między życiem superbohaterów i utrzymaniem więzi rodzinnych, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem (Ralph Ineson) i jego enigmatycznym heroldem Srebrnym Surferem (Julia Garner). Nie dość, że Galactus pragnie pożreć naszą planetę, to jeszcze niespodziewanie sprawy nabierają bardzo osobistego charakteru...
- Zniknięcia (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Megogo, Player.pl, Play Now, PilotWP) - Weapons opowiada o tym, jak 17 dzieci zaginęło w małym miasteczku Maybrook. Wszyscy należeli do jednej klasy, z której pozostało już tylko jedno dziecko.
- Czerwona Sonja (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Megogo, Player.pl, Play Now, TVP VOD) - Zniewolona, upokorzona, ale gotowa do zemsty. Czerwona Sonja zostaje wrzucona na krwawą arenę, gdzie walka na śmierć i życie to codzienność. Aby odzyskać wolność, musi przetrwać, wzniecić bunt i poprowadzić armię wyrzutków przeciwko okrutnemu Draganowi i jego ukochanej. W świecie bez litości, przemoc to jedyny język, który rozumieją bogowie i potwory, a w naturze Sonji nie leży wyrozumiałość. [opis Rakuten TV]