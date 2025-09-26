placeholder
Reklama
placeholder

Wydanie weekendowe

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  apple tv+ 
hbo max kulawe konie Alice in Borderland skyshowtime nowości tulsa king netflix weekend Prime video disney+ VOD

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Apple TV+ i inne)

VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, SkyShowtime, Apple TV+ i inne) fot. materiały prasowe
Reklama

Co obejrzeć w ten ostatni weekend września na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Apple TV+, SkyShowtime i innych.

Ten weekend na VOD zapowiada się imponująco. Z nowymi sezonami powróciły seriale Alice in Borderland, Kulawe konie oraz Tulsa King. Na uwagę zasługują takie nowości, jak animacja Marvel Zombi i Atomic z Alfie'm Allenem oraz Shazadem Latifem. Miłośnicy dokumentów powinni sprawdzić Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma. Do tego na streamingu są już dostępne tegoroczne kinowe hity: Fantastyczna 4: Pierwsze kroki oraz Zniknięcia. Może też Was zainteresować Czerwona Sonja.

Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (22 - 28 września)? Nowe seriale i filmy (Netflix, HBO Max, Disney+ i inne)

NETFLIX

Na ten weekend Netflix przygotował kilka ciekawych nowości, w tym francuską komedię z Omarem Sy oraz hiszpański serial dramatyczny pt. Ángela.

  • Francuski kochanek (2025) - francuska komedia romantyczna. Omar Sy i Sara Giraudeau grają słynnego aktora i paryską kelnerkę w opowieści o miłości, która zupełnie zawraca w głowach. Premiera 26 września. 
  • Rut i Boaz (2025) - film romantyczny. Idąc za głosem wiary i brzmiącej w sercu muzyki, Ruth, piosenkarka z Atlanty, rusza do małego miasteczka, gdzie dzięki winiarzowi Boazowi znajduje miłość i swój prawdziwy głos. Premiera 26 września. 
  • Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 4 (2025) - anime. Młodzi trenerzy Pokemonów - Liko, Roy i Dot - udają się do regionu Paldei, aby opanować Terastalizację i odkryć tajemnicę Terapagosa. Premiera 26 września.
  • Ángela (2025) - hiszpański serial dramatyczny. W pozornie idealnej rodzinie Angela musi znosić życie z agresywnym mężem, aż do momentu, gdy pojawienie się Edu na nowo rozbudza w niej pożądanie... Premiera 26 września.

Jeśli to nie są produkcje, które wzbudziły Wasz entuzjazm, to możecie sprawdzić inne nowości z tego tygodnia:

  • Niespodziewany gość (2025) - kolumbijski serial dramatyczny. Lorenzo ma wszystko - piękną rodzinę, luksusowy dom i perspektywy na błyskotliwą karierę polityczną. Życiowy chaos wprowadza dopiero wizyta tajemniczej przyjaciółki jego żony. Premiera 24 września. 
  • Na marginesie (2025) - kanadyjski serial dramatyczny. Świeżo upieczony policjant odkrywa, że stara szkoła jego ciężarnej szkoły może być powiązana z zaginięciami nastolatków w ich cichym miasteczku w Vermont. Premiera 25 września. 
  • Alice in Borderland (2025) - japoński serial science fiction. Pozbawieni wszelkich wspomnień o Pograniczu Arisu i Usagi trafiają do realnego świata i poznają Ryujiego - profesora zafiksowanego na punkcie ocierania się o śmierć. Premiera 3. sezonu 25 września. 

Alice in Borderland - 3. sezon

arrow-left
Alice in Borderland - 3. sezon
fot. Netflix
arrow-right

  • Ród Guinnessów (2025) - brytyjski serial dramatyczny. Arthur. Edward. Anne. Benjamin. Kiedy ich ojciec umiera, czwórka rodzeństwa Guinnessów dostaje mniej, niż chcieli - i więcej, niż się spodziewali. Premiera 25 września. 

Ponadto w bibliotekę Netflixa uzupełniły takie oto wybrane tytuły:

Disney+

W tym tygodniu na Disney+ trafił nowy serial animowany od Marvela. Miłośnicy dokumentów też znajdą coś dla siebie.

  • Marvel Zombi (2025) - zdesperowana grupa ocalałych naraża życie, by uratować świat przed obdarzonymi supermocami zombi. Premiera wszystkich odcinków 24 września. 

Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych

arrow-left
Oficjalny kadr z serialu animowanego Marvel Zombies, fikcyjna historia superbohaterów walczących z zombie. Postacie są nieprawdziwe – brak promowania przemocy, fikcja.
fot. materiały prasowe
arrow-right

  • Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma (2025) - Wojny Sneakersów: Adidas kontra Puma to historia zaciętej, wieloletniej rywalizacji dwóch światowych gigantów mody sportowej, zrodzonej z rodzinnego konfliktu. Bracia Adi i Rudi Dasslerowie, założyciele Adidasa i Pumy, przekształcili swoją osobistą wrogość w walkę o dominację w świecie sportu. Serial ujawnia początki rozłamu, ich innowacyjny wkład w kulturę sportu oraz wpływ tej rywalizacji na przemysł tenisówek. Dzięki wywiadom z ekspertami, sportowcami i osobami związanymi z obiema markami, serial ukazuje kluczowe momenty w historii Adidasa i Pumy, ich wpływ na globalną modę oraz dziedzictwo, które ukształtowało współczesny świat sportu. To opowieść o braciach, których konflikt na zawsze zmienił zasady gry. Premiera 24 września.
Disney+
  • Fundament zła (2025) - Charles Blakey pechowo zgadza się wynająć swoją piwnicę tajemniczemu nieznajomemu. W głównych rolach występują Willem Dafoe i Corey Hawkins.
nullfot. Disney+

Nie zapomnijcie też nadrobić nowych odcinków seriali:

Apple TV+

Na Apple TV+ powrócił chwalony serial Kulawe konie, w którym w głównej roli występują Gary Oldman i Jack Lowden.

  • Kulawe konie (2025) - W piątym sezonie wszyscy są podejrzliwi, gdy nerd technologiczny Roddy Ho ma nową, czarującą dziewczynę. Kiedy w mieście dochodzi do serii coraz dziwniejszych zdarzeń, agenci muszą odkryć, jak wszystko jest ze sobą powiązane. W końcu Lamb wie, że w świecie szpiegostwa zawsze obowiązują londyńskie zasady, aby zawsze się osłaniać. Premiera pierwszego odcinka 5. sezonu 24 września. 

Kulawe konie - 5. sezon

arrow-left
Kulawe konie - 5. sezon
fot. Apple TV+
arrow-right

  • Jesteś tylko Ty (2025) - Laura i Simon są najlepszymi przyjaciółmi od czasów studiów. Z biegiem lat zdali sobie sprawę, że łącząca ich relacja nie jest tylko platoniczna. Czy mogą - i czy powinni - postawić na szali wszystko, aby zgłębić uczucie, które istniało od dawna? Premiera 26 września.

Jesteś tylko Ty

arrow-left
Jesteś tylko Ty
fot. Apple TV+
arrow-right

Warto również nadrobić nowe odcinki znakomitych seriali:

Prime Video

W tym tygodniu Prime Video trafił film akcji Shadow Force. Nie zapomnijcie też obejrzeć nowego odcinka 2. sezonu Pokolenie V.

  • Shadow Force (2025) - akcja, dramat. Kyrah (Kerry Washington) i Isaac (Omar Sy), byli liderzy elitarnej międzynarodowej jednostki, złamali kodeks zakochując się w sobie. Gdy na świat przychodzi ich syn, para znika z radaru, próbując rozpocząć nowe życie z dala od przemocy i chaosu. Ale przeszłość nie zapomina… Jeden fałszywy krok sprawia, że dawni koledzy wyruszają na łowy i użyją wszelkich możliwych metod, by ich dopaść i zabić.
foto. materiały prasowe

SkyShowtime

W tym tygodniu na SkyShowtime nie brakuje interesujących nowości. Z nowym sezonem powrócił Tulsa King z Sylvestrem Stallone'em. Na uwagę zasługuje thriller Atomic.

  • Tulsa King (2025) - serial gangsterski. Chcąc załatwić układ w sprawie gorzelni, Dwight musi poradzić sobie z presją ze strony gangów i policji. Premiera pierwszego odcinka 3. sezonu 25 września.

Tulsa King - sezon 3

arrow-left
Tulsa King - sezon 3
fot. materiały prasowe
arrow-right

  • Atomic (2025) - thriller. Kiedy przemytnik narkotyków, Max i były islamski terrorysta, JJ, spotykają się na pustyni w Północnej Afryce, rozpoczyna się brutalna duchowa przygoda, podczas której doświadczą najważniejszej misji swojego życia. Premiera dwóch pierwszych odcinków 26 września.
nullfot. Sky

Warto też nadrobić nowe odcinki seriali:

HBO Max

W ten weekend warto obejrzeć ma HBO Max kilka nowości:

  • Anatomia chaosu - Po podejrzanej śmierci siostry życie młodego lekarza Ozana wywraca się do góry nogami. Poszukiwanie prawdy wciąga go w przestępczy półświatek Stambułu, gdzie niesprawiedliwość, zdrada i walka o władzę splatają się w niebezpieczną grę. Premiera pierwszego odcinka 26 września.
  • Diabeł ma zajęcie - HBO przedstawia bezkompromisowy dokument ukazujący codzienność Tracy - szefowej ochrony w klinice aborcyjnej w Atlancie. Premiera 24 września.
  • Terry Gilliam: Potęga wyobraźni - Dokument zagłębia się w fantastyczny świat Terry’ego Gilliama, ukazując jego wizjonerski wpływ na historię kina. Premiera 25 września.

Ponadto bibliotekę HBO Max wzbogaciły takie oto produkcje:

  • Miami Vice - Filmowa wersja kultowego serialu z lat osiemdziesiątych. Nagrodzony Oscarem Jamie Foxx oraz bożyszcze nastolatek Colin Farrell jako detektywi Crockett i Tubbs z narażeniem życia rozpracowują narkotykowy gang.
  • Do diabła z miłością - Rok 1962. Feministka Barbara Novak pisze bestsellerową książkę, w której punktuje wszystkie wady miłości. Pomimo, że odniosła wielki sukces, wielu mężczyzn zniechęcają jej poglądy. Jednym z nich jest modny pisarz, który postanawia ją w sobie rozkochać.

CANAL+

Nie zapomnijcie nadrobić nowych odcinków seriali:

nullfot. Empreinte Digitale // Natives at Large

INNE SERWISY VOD:

  • Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Megogo, Player.pl, Play Now, PilotWP) - Reed Richards/Pan Fantastyczny (Pedro Pascal), Sue Storm/Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Ludzka Pochodnia (Joseph Quinn) i Ben Grimm/Stwór (Ebon Moss-Bachrach) stają przed wielkim wyzwaniem. Zmuszeni są zachować równowagę między życiem superbohaterów i utrzymaniem więzi rodzinnych, jednocześnie chroniąc Ziemię przed złowieszczym kosmicznym bogiem Galactusem (Ralph Ineson) i jego enigmatycznym heroldem Srebrnym Surferem (Julia Garner). Nie dość, że Galactus pragnie pożreć naszą planetę, to jeszcze niespodziewanie sprawy nabierają bardzo osobistego charakteru...
Stroje Fantastycznej Czwórki – Reeda Richardsa, Sue Storm i Johnny’ego Storma – nawiązują do lat 70. XX wieku, co może sugerować upłynięcie kilku lat od wydarzeń ukazanych w Pierwszych krokach. Zastanawia natomiast to, dlaczego Stwór wygląda dokładnie tak, jak w tegorocznym filmie.Źródło: Marvel
  • Zniknięcia (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Megogo, Player.pl, Play Now, PilotWP) - Weapons opowiada o tym, jak 17 dzieci zaginęło w małym miasteczku Maybrook. Wszyscy należeli do jednej klasy, z której pozostało już tylko jedno dziecko. 
nullfot. New Line Cinema
  • Czerwona Sonja (2025; dostępny w ofercie do wypożyczenia na Polsat Box Go, Canal+, Prime Video, Rakuten TV, Megogo, Player.pl, Play Now, TVP VOD) - Zniewolona, upokorzona, ale gotowa do zemsty. Czerwona Sonja zostaje wrzucona na krwawą arenę, gdzie walka na śmierć i życie to codzienność. Aby odzyskać wolność, musi przetrwać, wzniecić bunt i poprowadzić armię wyrzutków przeciwko okrutnemu Draganowi i jego ukochanej. W świecie bez litości, przemoc to jedyny język, który rozumieją bogowie i potwory, a w naturze Sonji nie leży wyrozumiałość. [opis Rakuten TV]
nullfot. Millennium Films // Dynamite Entertainment Comics // Eclectic Pictures
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

6,5

2024
Ángela Thriller

6,4

2025
Na marginesie
Na marginesie Dramat

Oceń

2025
Niespodziewany gość
Niespodziewany gość Dramat

Oceń

2024
Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma
Oglądaj TERAZ Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma Dokument
Oglądaj TERAZ Atomic

7,5

2023
Oglądaj TERAZ The Walking Dead: Daryl Dixon Horror

7,9

2022
Oglądaj TERAZ Tulsa King Dramat
2025
Marvel Zombi
Oglądaj TERAZ Marvel Zombi Przygodowy

7,5

2022
  Oglądaj TERAZ Minuta Ciszy Kryminał

7,8

2020
Oglądaj TERAZ Alice in Borderland Sci-Fi

8,4

2020
Oglądaj TERAZ Scissor Seven Animowany

8,0

2020
Gangi Londynu
Oglądaj TERAZ Gangi Londynu Dramat
Powiązane filmy

Oceń

2025
Rut i Boaz
Rut i Boaz Dramat

Oceń

2025
Francuski kochanek
Francuski kochanek Komedia

6,2

2024
Jesteś tylko Ty
Jesteś tylko Ty Dramat

4,7

2025
Oglądaj TERAZ Shadow Force Thriller

7,6

2025
Zniknięcia
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Zniknięcia Horror

4,4

2025
Czerwona Sonja
Oglądaj TERAZ Czerwona Sonja Przygodowy

7,6

2020
Ojciec Chrzestny Mario Puzo, Epilog: Śmierć Michaela Corleone
Oglądaj TERAZ Ojciec Chrzestny Mario Puzo, Epilog: Śmierć Michaela Corleone Kryminał

7,2

2025
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Sci-Fi

6,3

2003
Do diabła z miłością
Oglądaj TERAZ Do diabła z miłością Komedia

6,3

2017
Baywatch. Słoneczny Patrol
Oglądaj TERAZ Baywatch. Słoneczny Patrol Komedia

6,1

2006
Miami Vice
Oglądaj TERAZ Miami Vice Sensacja

6,4

2003
Jak stracić chłopaka w 10 dni
Oglądaj TERAZ Jak stracić chłopaka w 10 dni Komedia

9,0

1974
Ojciec chrzestny 2
Oglądaj TERAZ Ojciec chrzestny 2 Kryminał

9,2

1972
Ojciec chrzestny
Oglądaj TERAZ Ojciec chrzestny Kryminał

6,8

2013
Stoker
Oglądaj TERAZ Stoker Dramat
Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV