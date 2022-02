Pamiętniki wampirów - zakulisowe fakty, o których powinien wiedzieć każdy fan

Pamiętniki wampirów to ekranizacja serii powieści autorstwa amerykańskiej pisarki L.J. Smith. Jesteście ciekawi, co działo się za kulisami popularnej produkcji? W tym artykule dowiecie się informacji o obsadzie, znaczeniu tytułów odcinków 6. sezonu, próbie zaangażowania Taylor Swift w serial oraz wielu innych ciekawostkach.

W popkulturowym krajobrazie pełnym historii o wampirach serial Pamiętniki wampirów wciąż potrafi zachwycić widzów ponad dekadę po swojej premierze. Dlaczego miałoby być inaczej? Elena, Stefan i Damon tworzyli niezapomniany trójkąt miłosny na miarę czasów współczesnych.

Nawet po tych wszystkich latach popularna produkcja skrywa sekrety, o których fani nie mają pojęcia. Jesteście ciekawi, co wydarzyło się za jej kulisami? Zróbcie sobie kawę, rozsiądźcie się wygodnie. Zapraszam do czytania!

Kręta droga do roli Eleny Gilbert

Szczerze mówiąc, wszyscy polubili Ninę Dobrev i jej charakter na tyle, że trudno jest wyobrazić sobie w tej roli kogoś innego. A jednak! Czołową pretendentką, która miała wcielić się w Elenę Gilbert, była gwiazda muzyki pop. Mowa o Ashlee Simpson, która przez lata zajmowała się także aktorstwem. Historia wyścigu po rolę głównej protagonistki skrywa kilka ciekawostek. Podczas gdy niektóre aktorki, tak jak Ashley Tisdale, świadomie odrzuciły ofertę przesłuchania do serii, inne nie dawały za wygraną. Alexandra Chando startowała do roli Eleny aż cztery razy. Casting nigdy nie jest łatwym zadaniem, a wykonawca musi dać z siebie wszystko, aby przekonać twórcę. Najwyraźniej Nina Dobrev nie dała rady za pierwszym razem. Jak to ujęła producentka wykonawcza Julie Plec: "Pierwsze wrażenie Niny jest takie, że nie zrobiła wrażenia". Okazało się, że w dniu przesłuchania aktorka była chora (zmagała się z gorączką) i wiedziała, że nie pokazała się z dobrej strony. Mimo wszystko ponownie nagrała swoje wystąpienie i kiedy poczuła się lepiej, wysłała je do producentów. Oczywiście, sztuczka zadziałała.

To dość powszechna wiedza, że Pamiętniki wampirów są oparte na serii książek L.J. Smith o tej samej nazwie, ale niewielu wie, jak bardzo serial różni się od powieści. Po pierwsze, w książkach główna bohaterka ma blond włosy i niebieskie oczy - to dwie charakterystyczne cechy, których Nina Dobrev zdecydowanie nie posiada. Kiedy fani dowiedzieli się o jej castingu, byli wściekli z powodu tej różnicy. Na tym zmiany się nie kończą. W książkach protagonistka jest wredną, popularną dziewczyną, która zawsze dostanie to, czego chce. Zupełnie nie przypomina telewizyjnej Eleny, prawda? To dlatego, że twórcy podjęli świadomą decyzję, aby uczynić z niej relatywną "dziewczynę z sąsiedztwa". Jeśli jednak uważasz, że to zaskakujące, poczekaj, aż usłyszysz o kolejnej postaci. W serialu pojawia się także Katherine Pierce, którą przedstawiono jako buntowniczą i złośliwą bohaterkę. W książkowym świecie jest naiwna i niewinna, w przeciwieństwie do Eleny. Tak, twórcy zamienili charaktery tych dwóch kobiet.

Tytuły odcinków 6. sezonu są oparte na piosenkach z lat 90.

Myślę, że wielu z nas (nawet zupełnie nieświadomie) utożsamia konkretne piosenki z przeszłością, pewnymi zdarzeniami w życiu, ludźmi czy też miejscami. Mogłabym wymienić kilka tytułów, które kojarzą mi się z kimś bliskim. Mam podobnie z Pamiętnikami wampirów. Gdy słyszę Eyes on Fire Blue Foundation, Hold On Chorda Overstreeta czy chociażby Echo Jasona Walkera, momentalnie zatapiam się w scenach z serialu. Nie pytajcie, dlaczego tak jest. Co więcej, na co dzień nie słucham takiej muzyki, ale chyba sentyment jest tak silny, że sama temu nie dowierzam. Mówią, że diabeł tkwi w szczegółach. Przez pięć sezonów piosenki z odcinków Pamiętników wampirów były skomplikowaną częścią fabuły serialu, dodając i wzmacniając emocje każdej sceny. Nie jest zaskoczeniem, że w tym przypadku muzyka odgrywa ważną rolę. Czy pamiętasz piosenkę, która grała w tle, gdy Elena i Damon po raz pierwszy się pocałowali? Oczywiście, że tak! Never Let Me Go - Florence + the Machine! A co z tańcem Eleny i Damona na uroczystości Miss Mystic Falls? All I Need - Within Tempation!

fot. Materiały Prasowe, Pamiętniki wampirów (sezon 1, odcinek 19)

Tytuły odcinków 6. sezonu

Odcinek 1: I'll Remember to przebój legendy popu, Madonny, który został wydany po raz pierwszy w latach 90. (dokładnie w 1994 roku). Wybór tej piosenki na premierę szóstego sezonu jest hołdem dla podróży, jaką Damon i Elena odbyli na przestrzeni lat. Nie tylko, jak zmienili się indywidualnie, ale jak zmienili siebie nawzajem.

Odcinek 2: Yellow Ledbetter to przebój Pearl Jam z 1992 roku, który opowiada historię dwóch braci. Jeden z nich otrzymuje wiadomość, że drugi zginął na wojnie. Wybór tej piosenki jako tytuł odcinka oznacza walkę Stefana z utratą brata. Na końcu każdego wersu znajduje się linia, która opisuje stan umysłu Stefana i ból, z jakim musiał się zmagać. "Nie wiem, czy jestem bokserem, czy workiem".

Odcinek 3: Welcome to Paradise to tytuł piosenki Green Day z 1994 roku, która opowiada o strachu towarzyszącym przy opuszczaniu domu z dzieciństwa i byciu zdanym na siebie. Melodia punk rockowa z lat 90. całkowicie pasuje do sytuacji, w jakiej znaleźli się bohaterowie z Mystic Falls. Początek opisuje Caroline, jej strach oraz pragnienie powrotu do domu.

Odcinek 4: Black Hole Sun to hit amerykańskiego zespołu Soundgarden z 1994 roku, który zapowiada wydarzenia przedstawione w retrospekcji odcinka. Chodzi o burzliwy okres w życiu Damona. Tekst sugeruje, że w jego życiu wydarzyło się coś bardzo bolesnego i trudnego.



Shannon Richardson skazana na 18 lat więzienia

Wiele mediów, w tym The Hollywood Reporter, opublikowało historie identyfikujące Shannon Richardson jako aktorkę The Walking Dead. Kobieta pojawiła się również w Pamiętnikach wampirów. Oczywiście zdobyła mniejsze role w obu serialach. Choć nie była głównym graczem, warto uwzględnić jej późniejsze losy. Shannon została aresztowana po tym, jak wysłała listy nasączone rycyną do prezydenta Baracka Obamy, burmistrza Nowego Jorku Michaela Bloomberga i Marka Glaze'a. Richardson została skazana na 18 lat pozbawienia wolności.

Ian Somerhalder prawie wystąpił w innym serialu o wampirach

Ian bardzo chciał dołączyć do Czystej krwi i zgarnąć rolę Jasona Stackhouse'a. "Zgłosiłem się na przesłuchanie do Czystej krwi. Po prostu nie mogłem przekonać Alana Balla, że to moja rola. A potem jej nie dostałem i byłem bardzo załamany. Nie mogłem oglądać tej produkcji aż do teraz." - powiedział w wywiadzie dla EW. Ian wspomniał też o wyraźnych próbach sabotażu podczas przesłuchań przez osobę z branży, która tak jak on, starała się o pozycję w serialu.

Aktor ostatecznie pojawił się w Pamiętnikach wampirów i przyjął rolę Damona, do której była niemała kolejka. David Gallagher, Zach Roerig, Michael Trevino i Paul Wesley także próbowali swoich sił w castingu.

Taylor Swift była inspiracją jednej z postaci

fot. Materiały Prasowe

Nawet Taylor Swift ma związek z serialem. Postać Lexi (najlepszej przyjaciółki Stefana), która ostatecznie trafiła do Arielle Kebbel, była pierwotnie inspirowana piosenkarką i jej długimi blond włosami. Williamson był "zdesperowany" - tak bardzo chciał zatrudnić ją w serialu. "Czy nie przypominałaby niesamowitej Kirsten Dunst z Wywiadu z wampirem? O mój Boże, nie da się opisać, jak bardzo się o nią starałem. Zabiłbym, żeby ją mieć w programie!" - skomentował współtwórca produkcji.

Zach Roerig walczył o opiekę nad dzieckiem podczas kręcenia nowego sezonu

Ważne jest, aby zaczynać pracę z czystym umysłem, zwłaszcza każdy dzień zdjęciowy. Niestety, nie zawsze jest to najłatwiejsze do osiągnięcia, biorąc pod uwagę fakt, że Zach Roerig (serialowy Matt Donovan) toczył prawną batalię przeciwko swojej byłej dziewczynie w celu uzyskania wyłącznej opieki nad ich dzieckiem. Turner (partnerka) była wtedy za kratkami po trzech aresztowaniach i przyznaniu się do winy w sądzie federalnym za "różne przestępstwa". Aktor wystąpił także o alimenty i ostatecznie wygrał sprawę.

Prawdziwy numer telefonu

Prawie każdy numer telefonu wykorzystywany w filmie lub serialu jest fałszywy. Twórcy poszli jednak o krok dalej i użyli numeru roboczego, pod który można było dzwonić. Za każdym razem fani mogli słuchać różnych wiadomości od bohaterów.

Paul Wesley miał paskudne rozstanie na planie i starał się o inną rolę

fot. Materiały Prasowe, Pamiętniki wampirów (sezon 3, odcinek 17)

Na planie serialu doszło do kilku wielkich romansów (np. Ian Somerhalder i Nina Dobrev byli w związku). Nie wszystkie relacje kończyły się bezboleśnie. Kojarzycie Meredith Fell z 3. i 4. sezonu? Paul Wesley, który grał Stefana, umawiał się z Torrey DeVitto, a następnie się z nią ożenił. Chociaż byli razem przez długi czas, miłość poza ekranem wydawała się ich przekleństwem - rozwiedli się po zaledwie dwóch latach. Ciekawostką jest, że choć aktor urodził się w Stanach Zjednoczonych, całkiem nieźle mówi po polsku. Jego rodzice są Polakami. Paweł Tomasz Wasilewski (znany jako Paul Wesley) w jednym z wywiadów powiedział, że wraz z byłą już żoną kilkukrotnie odwiedził swoich ukochanych dziadków w Warszawie.

À propos wszelkich starań - postać Damona Salvatore'a była gorącą rolą. Wśród kandydatów znalazło się wielu członków obsady, jak Michael Trevino, który ostatecznie zagrał Tylera Lockwooda. Nawet Paul Wesley, który oczywiście wygrał rolę Stefana, był pierwotnie przesłuchiwany do roli bardziej nastrojowego brata Salvatore. Mało osób wie, że twórcy byli o krok od zrezygnowania z Wesleya, ponieważ według nich nie potrafił wpasować się w żaden charakter. W rzeczywistości scenarzysta i współtwórca serialu Kevin Williamson był wręcz obraźliwy w stosunku do aktora. Jak powiedział: "Paul pojawił się ze 100 razy na castingu i za każdym razem wiedzieliśmy czego się spodziewać". Wszystko zmieniło się, gdy do roli Eleny zatrudniono Ninę Dobrev. Odgrywanie wspólnych scen przyniosło oczekiwane efekty i zwróciło uwagę na potencjał, który drzemał w Wesleyu. Dlatego też nie bez powodu mówi się, że serialowy Stefan bardzo dużo zawdzięcza swojej ekranowej partnerce.

W podobnej sytuacji znalazła się Kat Graham (Bonnie), która wielokrotnie padała ofiarą rasizmu. Jej mentorem i przyjacielem, który pomagał w wydobyciu siły i charakteru granej przez nią postaci, był Ian Somerhalder. Aktorka zawdzięcza mu przyszłość na planie, a zwłaszcza wsparcie, którego nigdy wcześniej nie otrzymała, wkraczając w świat show-biznesu. "Przez tyle lat poznał mnie bardzo dobrze. Potrafi dostrzec, czy mogę się bardziej postarać, więc na planie bardzo mnie naciskał, żebym była lepsza. Po prostu wyciągnął ze mnie tyle, ile się dało - rzeczy, których nie potrafi wielu reżyserów. To niezwykły honor pracować u jego boku" - powiedziała w jednym z wywiadów dla Life&Style.

Co dwóch wampirów, to nie jeden. Zakończenie mogło być zupełnie inne

Pojawiało się wiele pomysłów na to, jak zakończyć popularną produkcję. Twórcy zastanawiali się, który z braci powinien umrzeć, a "wahadło wychylało się w drugą stronę" więcej niż raz. Rzecz w tym, że prawie zdecydowali się na najgorszą z możliwych opcji. Już w 2. sezonie były plany na rozdzierające serce podsumowanie - zarówno Damon, jak i Stefan Salvatore umierają w finale. Bohaterowie mieli stać się duchami, którzy w scenie końcowej smutno patrzyli na Elenę.

Według Julie Plec, dyskusje w pokoju scenarzystów stawały się coraz bardziej żywiołowe. W pewnym momencie padła propozycja, aby uśmiercić Damona zamiast Stefana podczas odcinka finałowego. "Były dwie opcje: jedna, która dawała idealne zamknięcie sezonu, i druga, która dawała idealne zamknięcie całej serii. Dodam, że decyzja wcale nie była łatwa i przez bardzo długi czas zmienialiśmy zdanie".

Ostatnie słowa, które padły w serialu, mają tajemnicze znaczenie

fot. Materiały Prasowe, Pamiętniki wampirów (sezon 8, odcinek 16)

Pod koniec serii Damon przechodzi na drugą stronę i spotyka Stefana. Wtedy mówi: "Witaj, bracie". To właściwie ma swoje znaczenie. Są to pierwsze słowa wypowiedziane przez Damona w pilotażowym odcinku produkcji. Pierwotnie sprawy miały zakończyć się w inny sposób. Scenarzyści chcieli, aby Damon rzucił sarkastycznym komentarzem poprzedzającym go swoim ikonicznym uśmiechem: "Oh, I see they have hero hair in heaven", co oznacza w tłumaczeniu polskim "Widzę, że w niebie mają hero hair". Hero Hair to "fryzura, która wydaje się przeczyć grawitacji" i firma zajmująca się perukami. Jej właścicielami są profesjonaliści z branży filmowej i telewizyjnej. Stefan słynął ze swojej zawsze idealnej i bujnej fryzury, która przyciągała uwagę. Kevin Williamson wyjaśnił, że tę część ostatecznie usunięto, ponieważ chcieli, aby finałowy moment całej serii wywołał u widzów więcej emocji. W związku z tym w trakcie nagrywania końcowych scen osobą, która popłakała się przy wszystkich, był Paul Wesley (wtedy po raz pierwszy przeczytał scenariusz odcinka, po czym wysłał zdjęcie swojej reakcji twórcom produkcji).

Aktorzy z Jeziora marzeń w czołowej obsadzie

Twórcy starali się o to, aby Joshua Jackson (Pacey Witter z Jeziora marzeń) dołączył do serialu. Według Julie Plec (reżyserka) idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby przyjął rolę wampira Klausa - rolę tak kluczową, że ponad 200 aktorów brało udział w przesłuchaniach. Względnie nieznany Joseph Morgan przebił się przez wielu rywali i zdobył miejsce w obsadzie. Aktor grał tak niesamowiście, że stał się jednym z powodów, które zapoczątkowały spin-off, The Originals.

Oprócz tego, James Van Der Beek był rozpatrywany jako kandydat do roli Alarica Saltzmana.

Nina Dobrev była jedną z niewielu osób, które wierzyły w powodzenie serialu. Zrobiła coś szalonego!

Spośród całej obsady i ekipy twórczej to właśnie Nina Dobrev należała do niewielkiego grona osób, które były pewne, że serial w ogóle wystartuje. Zrobiła nawet coś nieprzewidywalnego. Kupiła dom w Atlancie, gdzie kręcono serial (zaraz po rozpoczęciu zdjęć). Choć początkowo wszyscy się z niej nabijali, to jednak po ośmiu sezonach szybko przekonali się o jej mądrości. Co ciekawe, sami pomysłodawcy nazwali własny program telewizyjny żenującym. Nie byli przekonani, czy produkcja odniesie sukces. Martwili się, że "w 2009 roku szał na wampiry ze Zmierzchu (2008) już przeminął". Jak powiedziała Julie Plec, myśleli, że "to będzie rzecz, która zrodzi 1000 artykułów o tym, że wampiry się skończyły".

Rezydencja braci Salvatore

Od 2009 roku historyczny Glenridge Hall w Sandy Spring odgrywa kluczową rolę w serialu Pamiętniki Wampirów. De Springs (z angielskiego: Sandy Springs) to przedmieście Atlanty w USA. Budynek został zaprojektowany przez Samuela Inmana Coopera i zbudowany w 1929 roku dla Thomasa K. Glenna i jego drugiej żony Elizabeth. Pierwsza wnuczka oryginalnego właściciela - Frances i jej mąż Joseph Mason przeprowadzili kompleksową renowację posiadłości. Po nagłej śmierci kobiety w trakcie porodu w 1987 roku Joseph powiedział mediom: "Intencją mojej zmarłej żony było, aby dom służył nie tylko społeczności, ale stał się jej atutem". Majątek był kontrolowany przez ich córkę Caroline. Jak podaje Biz Journals, obecnie nieruchomość Ashton Woods Homes planuje objąć ogromną posiadłość i przekształcić ją w liczne apartamenty oraz sklepy detaliczne.

Buffy z Postrachu wampirów prawie wystąpiła w cameo

Twórcy serialu zazwyczaj nie decydowali się na wielkie cameo, ale przyznali, że był tylko jeden "kaskaderski casting, na który nigdy byśmy się nie zgodzili". Chcieli, aby w rolę Rose wcieliła się sama pogromczyni wampirów, Sarah Michelle Gellar. Nie poszło to jednak tak, jak planowano. Aktorka odrzuciła propozycję. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że jedynym powodem odmowy był napięty grafik i inne zakontraktowane projekty.

Książkowa Katherine miała niemieckie korzenie

Katherine von Swartzchild - tak nazywała się postać grana przez Ninę Dobrev, czyli Nikolinę Konstantinovą Dobrevą. Aktorka jest pełnokrwistą Bułgarką i płynnie posługuje się językiem ojczystym. Oczywiście, twórcy serialu nie mogli przepuścić takiej okazji, więc zmienili narodowość bohaterki. Nina nagrywała wiele scen, w których porozumiewała się po bułgarsku.

Reasumując: wampiry kojarzą mi się właśnie z powyższym tytułem. Nie jest to Czysta krew czy Zmierzch. Swego czasu Pamiętniki wampirów były moim ulubionym serialem i wcale się tego nie wstydzę. Choć przyznam, że dwa ostatnie sezony były bardzo na wyrost, jednak to wszystko nie ma już większego znaczenia, bo wyraźny sentyment pozostaje.