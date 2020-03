PlayStation 2 – kultowa konsola obchodzi 20. urodziny

W marcu 2000 roku na japoński rynek trafiła konsola, która na stałe odmieniła branżę wirtualnej rozrywki. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się PlayStation 2, przypomnieć jej początki i ustalić, czemu zawdzięczała swój spektakularny sukces.

Pierwsze PlayStation było sprzętem nie tylko bardzo popularnym, ale pod pewnymi względami też rewolucyjnym. Przyczyniło się do rozpowszechnienia grafiki 3D, a także było czymś więcej niż jedynie „prostą” konsolą do gier, oferując także możliwość odtwarzania płyt z muzyką. Po tak ogromnym sukcesie „szaraka” pewnym było, że Sony nie porzuci tak dochodowego biznesu i wypuści na rynek jego następcę. Prace nad takowym miały rozpocząć się już krótko po premierze pierwszego urządzenia. W 1997 roku pojawiły się pierwsze plotki informujące m.in. o tym, że nowa konsola zaoferuje m.in. możliwość połączenia z internetem, napęd DVD, a także kompatybilność wsteczną i jak wiemy, z czasem pogłoski te się potwierdziły.

Oficjalna zapowiedź PlayStation 2 pojawiła się 1 marca 1999 roku, kilka miesięcy później konsolę ujawniono na Tokyo Game Show, razem z kilkoma grami, które pokazywały jej moc. Reakcje mediów graczy były bardzo optymistyczne i już wtedy można było czuć, że za jakiś czas na rynek ma trafić coś, co raz jeszcze może zrewolucjonizować branżę. Wygląd zaskakiwał, przypominając raczej odtwarzacz DVD niż znane wcześniej konsole, ale już kontroler był bliźniaczo podobny do poprzednika, oferując ten sam układ przycisków czy gałek analogowych. Trudno jednak kogokolwiek za to winić, bo jeśli coś działa, to po co to na siłę zmieniać?

Premiera PlayStation 2 odbyła się w 2000 roku – w marcu w Japonii, a w październiku w Stanach Zjednoczonych i Europie. Od samego początku można mówić o ogromnym sukcesie. W zaledwie jeden dzień, sprzedaż konsol, gier i akcesoriów przyniosła w USA przychody w wysokości 250 milionów dolarów, znacznie przebijając tym samym wynik konkurencyjnego Dreamcasta w analogicznym okresie po debiucie. Na sklepowych półkach brakowało konsol, ale wielu graczy nie było tym zrażonych i decydowali się na zakup ich na internetowych aukcjach za ceny kilkukrotnie wyższe od oficjalnych, tylko po to, by zdobyć wymarzony sprzęt.

Przyczyn takiego sukcesu już na samym starcie należy doszukiwać się przede wszystkim w kompatybilności wstecznej oraz napędzie DVD. Ta pierwsza pozwoliła graczom na przeniesienie swoich bibliotek, często zbieranych przez wiele miesięcy, na nowe urządzenie. DVD dla wielu było zaś usprawiedliwieniem, że kupują oni nie tylko konsolę do gier, ale też coś na kształt domowego centrum rozrywki. Szczególnie że jej cena, przynajmniej na rynku amerykańskim, była porównywalna z odtwarzaczami, które nie oferowały żadnych dodatkowych funkcji. PlayStation 2 było też przez pewien czas w zasadzie bezkonkurencyjne – zadebiutowało jako pierwszy sprzęt z szóstej generacji konsol. Jej główni rywale, czyli Xbox oraz GameCube, pojawili się na rynku dopiero po kilkunastu miesiącach.

Premierowy boom szybko by się jednak zakończył, gdyby nie odpowiednie i długofalowe wsparcie w postaci gier. Biblioteka produkcji dostępnych na PlayStation 2 była bardzo bogata, zróżnicowana i rozszerzała się w błyskawicznym tempie. To właśnie tam swoje początki miały serie, takie jak m.in. God of War, Ratchet i Clank czy Devil May Cry. Nie brakowało też doświadczeń dla mniej „hardkorowych” graczy, a także produkcji z ogromnym potencjałem imprezowym w postaci np. serii Buzz, Guitar Hero czy SingStar. Krótko mówiąc: było z czego wybierać i niemal każdy był w stanie znaleźć coś dla siebie, niezależnie od tego, czy grał kilka godzin dziennie, czy też jedynie kilka razy w miesiącu.

Nawet dziś PlayStation 2 uważane jest za konsolę z jedną z najlepszych bibliotek gier w historii. Trudno się z tym nie zgodzić, patrząc na statystyki. Na Metacritic można zobaczyć, że na przestrzeni całego swojego żywota, PS2 doczekało się… ponad 50 gier ze średnią ocen 90 lub wyższą. To były naprawdę dobre czasy dla wszystkich miłośników spędzania wolnego czasu z padem w ręku.

Najlepsze gry na PlayStation 2 według Metacritic

SSX 3 - 93% na Metacritic

PlayStation 2 nie zwalniało tempa nawet po premierze Nintendo GameCube i pierwszego Xboksa, chociaż oba te urządzenia były w teorii mocniejsze. Sony było jednak doskonale przygotowane do takiej rywalizacji: mieli przecież zarówno pokaźną bazę odbiorców, jak i bogatą bibliotekę gier. W 2002 roku podjęto też decyzję o sporej obniżce ceny – z 299$ na 199$, a także o wprowadzeniu rozgrywek online, co miało pomóc w starciu z usługą Xbox Live. Dwa lata później zdecydowano się też na gruntowne odświeżenie sprzętu i wypuszczenie nowego, mniejszego modelu, który również okazał się sukcesem. Koniec żywota konsoli w teorii nastąpił w roku 2006, po premierze PlayStation 3. W praktyce jednak ostatnia produkcja na leciwe PS2 (jedna z odsłon serii Pro Evolution Soccer) pojawiła się na rynku... w roku 2014, a więc 14 lat po premierze.

Ostatecznie PlayStation 2 sprzedało się w ponad 155 milionach egzemplarzy, stając się tym samym najlepiej sprzedającą się konsolą w historii. Wyniku tego do tej pory nie udało się nikomu pobić, jednak kto wie – może zrobi to nadchodzące PlayStation 5?