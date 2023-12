Program TV na weekend 1-3.12: Powodzenia, Leo Grande!, Amerykański gangster, Na skraju jutra

Reklama

Powodzenia, Leo Grande!, Wszystkie stare noże i Jak owce między wilki to najciekawsze premiery telewizyjne tego weekendu. Na uwagę zasługują seriale Django i Śnieg. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Django – sez. 1, odc. 1

21:00

CANAL+ Premium

Rewolwerowiec Django (Matthias Schoenaerts) przybywa do New Babylon, miasteczka w Teksasie założonego przez Johna Ellisa (Nicholas Pinnock), gdzie schronienie może znaleźć każdy wyrzutek. Osiem lat temu jego rodzina została zamordowana, a udręczony przybysz wciąż szuka sprawiedliwości. Odnajduje tu swoją dorosłą już córkę, Sarah (Lisa Vicari), której udało się przeżyć. Nie zamierza już nigdy jej opuszczać. Wraz z dziewczyną, Ellisem i jego synami staje do walki z nienawistną Elizabeth Thurman (Noomi Rapace), zwaną Damą z Elmdale. Kobieta chce, by ziemia, na której znajduje się New Babylon, wróciła do jej rodziny. Serial na motywach spaghetti westernu Sergia Corbucciego z 1966 roku.

Zobacz także:

Nie zostawiaj mnie – sez. 1, odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Zimowy monarcha – sez. 1, odc. 6 – 20:10 (HBO)

Detektyw – sez. 1, odc. 1 – 8 – 21:00 (HBO3)

Des – odc. 1 – 21:30 (Epic Drama)

Wąż – sez. 1, odc. 8 - 21:30 (Epic Drama)

SOBOTA:

Nie zostawiaj mnie – sez. 1, odc. 5 – 8

20:00

CANAL+ Seriale

Z weneckiej laguny zostaje wyłowione ciało chłopaka. Wydaje się, że to samobójstwo. Detektyw Elena Zonin sądzi jednak, że jest on ofiarą pedofilskiej szajki, którą od lat usiłuje zniszczyć.

Zobacz także:

Mayans M.C. - sez. 5, odc. 1 – 10 – 20:00 (HBO3)

Babilon Berlin – sez. 4, odc. 8 - 21:30 (Epic Drama)

Chyłka - Kasacja - odc. 2 – 22:00 (Warner TV)

NIEDZIELA:

Śnieg – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

ale kino+

Lekarka Lucia Salinger (Brigitte Hobmeier) przyjeżdża z rodziną do miasteczka Rotten, nad którym góruje topniejący lodowiec. Liczy, że alpejskie powietrze pomoże jej chorej na astmę córce Almie. Turystyczne miasteczko, w którym lokalnej społeczności przewodzą teściowie Lucii, jest pogrążone w kryzysie. Niebawem na stokach Muttstein zostają odnalezione zwłoki zaginionej wiele lat temu dziewczyny. Narasta napięcie, a cała sytuacja zdaje się wymykać się racjonalnej analizie.

Zobacz także:

Pozłacany wiek – sez. 2, odc. 5 – 20:00 (HBO3)

Stamtąd – sez. 2, odc. 8 – 21:00 (HBO3)

Świadek oskarżenia – odc. 1 (Epic Drama)

Oskarżeni – sez. 1, odc. 13 - 21:45 (HBO3)

30 srebrników – sez. 2, odc. 6 – 22:30 (HBO3)