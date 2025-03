materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że Zack Snyder podpisał kontrakt na reżyserię Brawlera. To jego nowy kinowy film, który powstaje we współpracy federacji UFC oraz Arabii Saudyjskiej, reprezentowanej przez Turkiego Alalshikha. Jako członek rodziny królewskiej nosi on tytuł Jego Ekscelencji. Jest także właścicielem magazynu bokserskiego The Ring.

Brawler – o czym jest film?

Historia skupia się na mężczyźnie z Los Angeles, który zaczyna odnosić sukcesy i wspinać się po szczeblach kariery w świecie UFC.

Brawler – szczegóły

Zack Snyder wyreżyseruje film na podstawie scenariusza, który współtworzy ze swoimi stałymi współpracownikami – Shayem Hattenem oraz Kurtem Johnstadem.

Dlaczego Zack Snyder został wybrany do projektu o UFC? Jego Ekscelencja Turki Alalshikh jest jego fanem.

– Od lat jestem fanem Zacka Snydera i jego wyjątkowego stylu – od ikonicznych scen akcji, przez porywający styl wizualny, po emocjonalne opowiadanie historii – powiedział.

Na temat projektu wypowiedział się także szef UFC, Dana White:

– Jego Ekscelencja Turki Alalshikh i Zack Snyder mają wspólną wizję filmu o UFC. Oboje są ogromnie zaangażowani w ten projekt i chcą pokazać fanom, co trzeba zrobić, aby zostać mistrzem UFC. To niezwykle ambitne przedsięwzięcie i nie mogę się doczekać, jak zostanie zrealizowane.

Sam Zack Snyder tak skomentował Brawlera:

– Za każdym wielkim fighterem stoi historia o tym, jak doszedł do tego miejsca. UFC jest światowym liderem sportów walki i jestem zaszczycony, mogąc współpracować z nimi przy opowiadaniu tej niezwykłej historii.

Co z filmami Netflixa w reżyserii Zacka Snydera?

Wybór kinowego projektu nie oznacza, że Zack Snyder porzuca współpracę z Netflixem. Nadal rozwija film o policjantach z Los Angeles. Nie ogłoszono jednak decyzji w sprawie przyszłości franczyz Rebel Moon i Armia umarłych, które miał rozwijać dla Netflixa. Szczególnie zagadką jest ta pierwsza, ponieważ nie osiągnęła spodziewanego sukcesu.