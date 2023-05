Program TV na weekend 12-14.05: Bodies Bodies Bodies, Dobry, zły i brzydki

Bodies Bodies Bodies to najciekawsza premiera telewizyjna tego weekendu. Warto również obejrzeć doskonały western z Clintem Eastwoodem - Dobry, zły i brzydki. Na uwagę zasługują również Shrek 2, Whiplash i Batman: Początek. Co jeszcze zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Szpieg wśród przyjaciół - sez. 1, odc. 3 – 4

20:10

HBO

Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.

Zobacz także:

Ptak dobrego Boga – odc. 1 – 3 - 20:00 (CANAL+ Seriale)

Interview – sez. 1, odc. 3 - 4 – 20:50 (CANAL+ Premium)

DNA – sez. 2, odc. 4 - 21:00 (CANAL+ Premium)

SOBOTA:

Ptak dobrego Boga – odc. 4 – 7

20:00

CANAL+ Seriale

Good Lord Bird to serial, który bazuje na powieści pod tym samym tytułem autorstwa Jamesa McBride’a. Akcja rozgrywa się w XIX wieku, a głównym bohaterem jest abolicjonista, John Brown, który walczył o zniesienie niewolnictwa. Mężczyźnie nie udało się zainicjować buntu niewolników, ale za sprawą swoich działań stał się inspiracją, która rozpoczęła wojnę secesyjną. Historia jest opowiedziana z perspektywy młodego człowieka znanego jako Onion, który nawiązuje relację z rodziną Brownów.

Zobacz także:

Hacks – sez. 2, odc. 1 – 8 – 20:00 (HBO3)

NIEDZIELA:

#BringBackAlice – sez. 1, odc. 1 – 2

20:10

HBO

Osiemnastoletnia influencerka Alicja znika bez śladu. Po roku policyjnych poszukiwań zostaje nagle odnaleziona na drodze prowadzącej do Trójmiasta. W szpitalu okazuje się, że dziewczyna straciła pamięć i nie wie, co się z nią działo od dnia, w którym brała udział w szalonej imprezie ze znajomymi. Tymczasem z nastolatką uparcie próbuje nawiązać kontakt podejrzany chłopak. Zostaje on zatrzymany przez policję. Niebawem Alicja odkrywa, jak bardzo życie jej przyjaciół i rodziny się zmieniło, odkąd zaginęła. Sama też czuje się zagubiona w nowej sytuacji, tym bardziej że wracają jej niepokojące urywki wspomnień.

Zobacz także:

Podejrzane – sez. 1, odc. 3 - 4 – 20:10 (ale kino+)

Kruk. Czorny Woron nie śpi – odc. 1 – 2 – 21:05 (CANAL+ Seriale)

Sukcesja – sez. 4, odc. 8 - 3:00 (poniedziałek) (HBO)