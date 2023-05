Sean Bean o Rycerzach Zodiaku: Nie chcę już umierać na ekranie [WYWIAD VIDEO]

Z okazji premiery debiutanckiego filmu Tomka Bagińskiego rozmawiamy z Seanem Beanem, który w Rycerzach Zodiaku gra jedną z głównych ról.

W kinach w całej Polsce możecie oglądać już Rycerzy Zodiaku, fabularny debiut reżyserski Tomka Bagińskiego na podstawie mangi Masami Kurumada. Z tej okazji rozmawiamy z aktorem Seanem Beanem. Zapytaliśmy go, czy to prawda, że w kontrakcie do tego filmu kazał zapisać warunek, że nie zostanie uśmiercony na ekranie. Do tego opowiedział nam o pracy z Bagińskim i tym, jak został przyjęty w Japonii podczas oficjalnej premiery filmu.

Zapraszamy do obejrzenia naszego wywiadu:

Rycerze Zodiaku

Rycerze Zodiaku - o czym film

Uparty sierota podczas poszukiwania porwanej siostry odkrywa swoje moce. Okazuje się, że bohater może być jedyną osobą mogącą ochronić boginię, która ma zaopiekować się ludzkością. Stanie się on rycerzem zodiaku, gdy tylko zapomni o siostrze i przyjmie do serca swoje przeznaczenie.

W obsadzie filmu znajdują się między innymi: Mackenyu, Madison Iseman, Sean Bean, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco i Mark Dacascos.

Rycerze Zodiaku - premiera w polskich kinach 12 maja 2023 roku.