Jak sprawdzi się The Rock jako zawodnik MMA? Zwiastun The Smashing Machine już jutro!

fot. A24

Reklama

Dwayne Johnson/The Rock potwierdził na swoim koncie na portalu X (dawniej Twitter), że premiera zwiastunu filmu The Smashing Machine, w którym zagrał on główną rolę, odbędzie się już jutro (29.04). We wpisie podzielił się także nowym plakatem promującym film wyreżyserowany przez Benny'ego Safdie'ego.

The Smashing Machine - zapowiedź zwiastunu, plakat

ROZWIŃ ▼

Dwayne Johnson doznał kontuzji na planie The Smashing Machine. Pokazał "kantalupa" w łokciu

The Smashing Machine - fabuła, obsada, data premiery

The Smashing Machine to dramat opowiadający o życiu Marka Kerra - byłego zawodnika MMA i dwukrotnego mistrza wagi ciężkiej federacji UFC. Kerr był znany z wyjątkowego stylu walki, w którym nie było żadnych ograniczeń. Zmagał się też z wieloma problemami, takimi jak uzależnienie od leków przeciwbólowych.

W główną rolę wcieli się Dwayne Johnson, znany szerzej jako The Rock. Obok niego w obsadzie znaleźli się Emily Blunt, Whitney Moore, Bas Rutten, Paul Lazenby i Andre Tricoteux.

Premiera kinowa The Smashing Machine została zaplanowana na 3 października w Stanach Zjednoczonych. Na razie jeszcze nie potwierdzono daty premiery w Polsce.