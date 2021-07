Program TV na weekend 16-18.07: Biały lotos, Mulan, Jestem najlepsza. Ja, Tonya

W ten weekend warto obejrzeć w telewizji takie filmy jak Dziewczyna z portretu, Jestem najlepsza. Ja, Tonya czy Mancheste by the Sea. Z premier telewizyjnych na uwagę zasługują seriale Biały lotos oraz Witamy na odludziu. Widzów zainteresować może także Polityka Patryka Vegi, Labirynt, Mulan i Wonder Woman 1984. Jakie inne ciekawe produkcje zobaczymy w telewizji?